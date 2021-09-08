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Rusya'dan flaş Türkiye kararı

Rusya'dan flaş Türkiye kararı

Türkiye'nin Rusya'ya ithal ettiği ürünlerin başında gelen domates ve biberle ilgili ithalat yasağı kaldırıldı.

Türkiye'nin Rusya'ya ithal ettiği ürünlerin başında gelen domates ve biberle ilgili Aralık 2020'de dikkat çeken bir karar alınmıştı.

Rus tarafı, meyve buruşukluk virüsü, domates lekeli solgunluk virüsü ve pepino mozaik virüsünü gerekçe göstererek sevkiyatları durdurma kararı aldı. İthalat yasağıyla ilgili yeni gelişmeler yaşandı.

 ANTALYA VE İZMİR'DE YASAĞI KALDIRDI
Rusya Tarım Ürünleri Denetim Ajansı (Rosselhoznadzor), Antalya ve İzmir'den domates ile biber ithal edilmesine ilişkin kısıtlamayı kaldırdı. Sputnik'in haberine göre, Aralık 2020'de Antalya ve İzmir'den domates ile biber sevkiyatına getirilen yasağı yarından itibaren kaldırdı.

"9 EYLÜL'DE KALDIRILACAK"
Kurumdan yapılan açıklamada, "Rosselhoznadzor, Türkiye Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü'nün verdiği garantiye istinaden 9 Eylül 2021 tarihinden itibaren Türkiye'nin Antalya ve İzmir kentlerinden domates ve biber ithalatına yönelik geçici kısıtlamaları kaldırıyor" ifadeleri kullanıldı.

VİRÜSLERİ GEREKÇE GÖSTERDİLER
Rusya, Aralık 2020'de Antalya ve İzmir'den domates ve biber tedarikine kısıtlamalar getirmişti. Karara gerekçe olarak, ürünlerde domates kahverengi meyve buruşukluk virüsü, domates lekeli solgunluk virüsü ve pepino mozaik virüsü görülmesini göstermişti. (Haber Global)

Etiketler rusya türkiye karar
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