S-400'ler Türkiye'ye geldi: ABD'den ilk açıklama !

Rusya'nın Türkiye'ye S-400 teslimatıyla ilgili ön değerlendirme yapan ABD Savunma Bakan Vekili Mark Esper "Türkiye'nin S-400 teslimatını aldığının farkındayız, F-35'le ilgili pozisyonumuz değişmedi" dedi.

Esper, daha sonra Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'la telefon görüşmesi yapacağını ve bunun ardından daha ayrıntılı açıklama yapacağını duyurdu.

ABD Savunma Bakan Vekili, 26 Haziran'da Brüksel'deki NATO savunma bakanları toplantısında Akar'la başbaşa görüşme yapmıştı.

Esper bu görüşmede Türk mevkiddaşına Türkiye'nin aynı anda hem S-400 hem de F-35'e sahip olamayacağını söylemişti.

Bakan Akar'dan Patriot açıklaması !