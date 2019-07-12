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  4. 12 Temmuz 2019 19:41

S-400'ler Türkiye'ye geldi: ABD'den ilk açıklama !

S-400 savunma sistemlerinin ilk bölümünün Türkiye'ye gelmesinin ardından ABD'den ilk açıklama geldi. ABD'nin Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığı Pentagon'dan yapılan açıklamada, "Türkiye'nin S-400 teslimatını aldığının farkındayız, F-35'le ilgili pozisyonumuz değişmedi" denildi.

S-400'ler Türkiye'ye geldi: ABD'den ilk açıklama !
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Rusya'nın Türkiye'ye S-400 teslimatıyla ilgili ön değerlendirme yapan ABD Savunma Bakan Vekili Mark Esper "Türkiye'nin S-400 teslimatını aldığının farkındayız, F-35'le ilgili pozisyonumuz değişmedi" dedi.

Esper, daha sonra Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'la telefon görüşmesi yapacağını ve bunun ardından daha ayrıntılı açıklama yapacağını duyurdu.

ABD Savunma Bakan Vekili, 26 Haziran'da Brüksel'deki NATO savunma bakanları toplantısında Akar'la başbaşa görüşme yapmıştı.

Esper bu görüşmede Türk mevkiddaşına Türkiye'nin aynı anda hem S-400 hem de F-35'e sahip olamayacağını söylemişti.

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