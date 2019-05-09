Saadet Partili aday İmamoğlu için bağış yaptı

Saadet Partisinin Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olarak 31 Mart yerel seçimlerine giren Ali Aktaş, Ekrem İmamoğlu'nun seçim kampanyasına bağışta bulundu.

Ali Aktaş, 100 TL'lik bağışta bulunduğunu gösteren görseli Twitter'da paylaştı.

İŞTE ALİ AKTAŞ'IN PAYLAŞIMI:

İmamoğlu'nun Seçim Kampanyası için bağışta bulundum. Bizim genel merkez binamız için bağışta bulunan CHP'lilere de teşekkürler. Her görüşten insanı birleştiren şeyler yaşıyoruz son günlere. Hak ve adalet gelsin; demokrasi zayi olmasın diye çabamız. Yıkılma sakın Ekrem İmamoğlu.