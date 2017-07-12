Canan Karatay'dan dikkat çeken domates uyarısı
Canan Karatay'dan dikkat çeken domates uyarısı
Skandal ! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın evini basıp, ailesini öldürdüler !
Skandal ! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın evini basıp, ailesini öldürdüler !
15 Temmuz Cumartesi günü resmi tatil mi ?
15 Temmuz Cumartesi günü resmi tatil mi ?
Son 24 saatin en çok okunan haberleri burada
Son 24 saatin en çok okunan haberleri burada
Yıldırım tarih verdi; 17 Temmuz Pazartesi günü başlıyor...
Yıldırım tarih verdi; 17 Temmuz Pazartesi günü başlıyor...
İş arayanlara müjde: Tam 136 bin personel aranıyor
İş arayanlara müjde: Tam 136 bin personel aranıyor
Haber3.com'un haberlerini sitenize ekleyin, sitenizi biz güncelleyelim
Haber3.com'un haberlerini sitenize ekleyin, sitenizi biz güncelleyelim
TRT'de operasyon ! Çok sayıda gözaltı kararı var
TRT'de operasyon ! Çok sayıda gözaltı kararı var
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. 12 Temmuz 2017 11:39

Saadet Partisi ayaklandı !

Saadet Partisi İstanbul İl Teşkilatı üyeleri, FETÖ'den tutuklanan avukat Mustafa Yaman’ın FETÖ'den tutuklanmasını protesto etti.

Saadet Partisi ayaklandı !
A+ A-

Saadet Partisi (SP) İstanbul İl Teşkilatı üyesi bir grup, Hukuki Araştırmalar Derneği (HUDER) İstanbul Şubesi Başkanı ve Saadet Partisi İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyesi avukat Mustafa Yaman’ın FETÖ soruşturması kapsamında tutuklanmasını protesto etti.

Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı önünde toplanan SP İstanbul İl Teşkilatı üyesi bir grup, avukat Yaman'ın tutuklanmasına tepki gösterdi. Grup adına burada açıklama yapan Saadet Partisi İstanbul İl Başkanı Birol Aydın, Yaman’ın perşembe günü Saadet Partisi İl Yönetim Kurulu Toplantısının ardından gözaltına alındığını kaydetti.

Mustafa Yaman’ın bir avukat olarak İstanbul’da hukuk camiası içerisinde tanınan birisi olduğunu söyleyen Aydın, Yaman’ın hükümet üyeleri tarafından da bilinen bir isim olduğunu ve gençliğinden itibaren sosyal ve siyasi kişiliği ile ön plana çıktığını aktardı. Aydın, “Arkadaşımızın evinden alınma veya avukat olarak adliyeye çağrılma imkanı varken haftada 2 gün geldiği il yönetim kurulu toplantısının ardından alınmasını da ayrıca manidar görmekteyiz” dedi.  Grup, açıklamanın ardından dağıldı.

AA

avukat , istanbul , saadet partisi , fetö