Saadet Partisi Libya tezkeresi için kararı verdi

Saadet Partisi, bugün TBMM'ye gelecek 'Libya' tezkeresine ilişkin kararını açıkladı. CNNTürk muhabiri Ünal Kaya "Saadet Partisi'nin 'evet' oyu vereceğini öğrendik" açıklamasını yaptı.

AK Parti ve MHP tezkereye “evet”, CHP ve HDP ise “hayır” oyu vereceklerini açıklamışlardı. İYİ Parti'nin karar verme süreci devam ediyor.

Genel Kurul, saat 14.00'te Meclis Başkanı Şentop başkanlığında açılacak. Libya'ya asker gönderilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, Genel Kurulun tek gündem maddesi olacak.