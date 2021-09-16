Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu, AK Parti ile ittifak şartını açıkladı

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, ''Bugüne kadar bizim itiraz ettiğimiz bütün hukuksuzlukları ortadan kaldırır, yanlışlarından dönerlerse AK Parti ile ittifak yapabilirim'' dedi.

Muhalefetin erken seçim çağrılarına iktidar kanadından seçimin 2023'te yani planladığı tarihte yapılacağı yönünde yanıtlar gelirken, ittifaklar da seçimde büyük rol oynayacak. Saadet Partisi'nin seçime Millet İttifakı ile mi yoksa Cumhur İttifakı ile mi gireceği büyük merak konusu olurken, Genel Başkan Temel Karamollaoğlu merak edilen soruları Sözcü gazetesinden Ruhat Mengi'ye verdiği röportajda yanıtladı.

"SEÇİME DOĞRU HANGİ İTTİFAKIN İÇİNDE YER ALACAĞIMIZI DEKLARE EDECEĞİZ"

"Gelecek seçimde Millet İttifakı'nın içinde olacak mısınız?" sorusuna "Bunu zaman gösterecek. Bu konuya şimdiden girmiyorum ama Millet İttifakı'nın hangi prensiplerle hareket etmesi gerektiğini ve edeceğini görüyorum, seçime doğru biz de nerede yer alacağımızı deklare edeceğiz" yanıtını veren Karamollaoğlu, "Diyelim ki şartlar değişti, Ak Parti sizi razı etti, birdenbire Cumhur İttifakı'na girme kararı almanız mümkün mü?" sorusuna ise dikkat çeken bir yanıt verdi.

"BENİ CUMHURBAŞKANI ADAYI GÖSTERİRLERSE İTTİFAKA HEMEN KATILIRIM"

Soruya yanıtına gülerek başlayan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, şunları söyledi;

"Beni cumhurbaşkanı adayı ilan ederlerse olabilir. Ben bu konuya girmem de derlerse ki "Abi gel seni cumhurbaşkanı adayı yapalım", o zaman kavgasız dövüşsüz gireriz. Veya "Başkanlık sistemini değiştirelim" diyebilirler veya bugüne kadar bizim itiraz ettiğimiz bütün hukuksuzlukları ortadan kaldırır, yanlışlarından dönerlerse AK Parti ile ittifak yapabilirim. Dediğim gibi, bunlardan birisinin olması lazım."

"KILIÇDAROĞLU ADAY OLABİLİR ANCAK BELLİ KESİMLERDEN TEPKİ GELEBİLİR"

Millet İttifakı'nın adayını partici yaklaşımla belirleyemeyeceğini belirten Karamollaoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu dışında, Millet İttifakı içinden veya dışından başka kimlerin aday olacağının sorulması üzerine ise şu yanıtı verdi:

"Geçen seçimde aday oldum, artık yaşım kemale erdi, bundan sonra aday olma talebim yok. Millet İttifakı'nın seçime yakın bir tarihte aday belirleyeceğini düşünüyorum, daha erken bir aday belirlemek isabetli olmaz çünkü kim aday olursa olsun Cumhur İttifakı'ndaki gibi tereddüt gösterilemeyen bir aday olmaz. Kılıçdaroğlu aday olabilir ancak olduğu takdirde belli kesimlerden bir tepki de gelebilir, Meral Hanım da aday olabilir, ona karşı da başka kesimlerden tepki gelebilir. Milletin teveccühünü alması lazım, artık partici bir yaklaşımla Millet İttifakı bir aday belirleyemez. Bu ülkede AK Parti'nin ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin dışında herkesi kucaklayabilecek bir adayın bulunması zor değildir, bulunur mutlaka."

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