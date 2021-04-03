Saadet Partisi yeni ittifakın adını açıkladı

Saadet Partisi’nden gündemdeki "ittifak" iddialarına videolu bir yanıt geldi. Söz konusu videoda genel başkan Temel Karamollaoğlu, “İttifaklar seçim zamanı konuşulur” ifadesi yer aldı.

Saadet Partisi’nden yapılan açıklamada ise, “Son günlerde iktidarın seçim derdi güderek hepimizi içine çekmeye çalıştığı ittifak gündemini suni buluyor, bu gündeme dahil olmuyoruz. Saadet Partisi olarak ülkemizin asıl meselesi ‘Seçim değil, Geçim İttifakı’ diyoruz” denildi.

Açıklamanın tamamı şöyle:

“Hepimizin ortak bir derdi var. Evlerde kaynamayan tencerenin, ay sonunda gelen faturaların, ağır vergilerin, hayatı yaşanmaz kılan hayat pahalılığının ve ekonomik çıkmazların getirdiği; geçim derdi.

Bizler bu ortamda günümüzü kurtarmaya, geleceğimizi inşa etmeye çalışırken; yanlış ekonomi politikalarıyla hepimizi zor durumda bırakan iktidar, algı yönetimiyle de bizleri gerçek gündemlerimizden uzaklaştırmaya çalışıyor.

Son günlerde iktidarın seçim derdi güderek hepimizi içine çekmeye çalıştığı ittifak gündemini suni buluyor, bu gündeme dahil olmuyoruz. Saadet Partisi olarak ülkemizin asıl meselesi “Seçim değil, Geçim İttifakı” diyoruz.

Yaşanan geçim sıkıntısına farkındalık oluşturmak, herkesin sesi olabilmek, sorunlara çözüm üretebilmek adına Geçim İttifakı kampanyasıyla birlikte; esnafla, işçilerle, işsizlerle, memurlarla, sanayicilerle, çiftçi ve besicilerle, işverenlerle; ülkemizde geçim mücadelesi veren herkesle ittifak yapıyoruz. Görüşü ne olursa olsun, partisi ne olursa olsun bütün insanlarımızı Geçim İttifakı’na davet ediyoruz.

Hayat pahalılığına, Adaletsiz gelir dağılımına, Üretmeyen ekonomiye, İşsizliğe, ağır vergilere, “Hayır!” diyen herkesle Hepimizin gerçek gündemi için… Geçim İttifakı’nda buluşuyoruz!”