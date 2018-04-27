Can pazarı ! Çok sayıda yaralı var...
Can pazarı ! Çok sayıda yaralı var...
Saadet Partisi'nden aday açıklaması !
Saadet Partisi'nden aday açıklaması !
Helikopterli operasyon ! Didik didik aradılar...
Helikopterli operasyon ! Didik didik aradılar...
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzayı attı Twitter'dan paylaştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzayı attı Twitter'dan paylaştı
Sabah Kadıköy akşam Mecidiyeköy... Herkes şaşırdı !
Sabah Kadıköy akşam Mecidiyeköy... Herkes şaşırdı !
ABD'den bir S-400 tepkisi daha !
ABD'den bir S-400 tepkisi daha !
Erdoğan-Destici görüşmesinden kritik mesajlar
Erdoğan-Destici görüşmesinden kritik mesajlar
İlk şeker fabrikası ünlü iş adamına satıldı
İlk şeker fabrikası ünlü iş adamına satıldı
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. 27 Nisan 2018 22:20

Saadet Partisi'nden aday açıklaması !

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ağdağ, partisinin adayını ne zaman açıklayacaklarını paylaştı.

Saadet Partisi'nden aday açıklaması !
A+ A-

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Atik Ağdağ, partisinin cumhurbaşkanı adaylığı için nihai kararı 1 Mayıs 2018 Salı günü Ankara'da düzenlenecek bir program ile paylaşılacağını açıkladı.

SP Genel Başkan Yardımcısı Ağdağ, SP Genel merkezi'nde yaptığı açıklamada, "Ülkemiz 24 Haziran Pazar günü önemli bir seçime gidecektir. Saadet Partisi, bu tarihi seçimle ilgili yetkili organlarında gerekli değerlendirmeleri yapmış, titiz bir şekilde yürütülen anket, istişare ve görüşmeler neticesinde partimizin cumhurbaşkanı adaylığı için nihai kararı 1 Mayıs 2018 Salı günü Ankara'da düzenlenecek bir program ile aziz milletimizle paylaşılacaktır.

Partimiz bundan önceki süreçte olduğu gibi bundan sonraki süreçte de ülkemizin demokrasi ve uzlaşma kültürüne katkı yapma çabasını sürdürecektir" ifadesini kullandı. 

İHA

saadet partisi , aday , atik ağdağ
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM