Saadet Partisi'nden AK Parti'ye ''iktidarı sahneye davet ediyoruz'' videosu

Saadet Partisi paylaştığı videoyla, kademeli normalleşme sürecinde sanatçılara yönelik rahatlatıcı bir karar almayan iktidarı yeni düzenlemeler yapması için “sahneye” davet etti. Videoda, Erdoğan’ın sesinden “Beraber yürüdük biz bu yollarda” şarkısına yer verildi.

Saadet Partisi, sosyal medyadan yayınladığı videoyla, yeni normalleşme sürecinde sanatçılar için adım atılmamasına dikkat çekti, iktidara çağrıda bulundu. “BUYURUN SAHNE SİZİN, MİKROFON SİZDE” Video içerisinde “Sanatçılarımızı görmezden gelen iktidarı, kademeli normalleşme takvimini yeniden düzenlemesi için sahneye davet ediyoruz. Buyurun sahne sizin, mikrofon sizde!” sözlerine yer verildi. Videoda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sesinden “Beraber yürüdük biz bu yollarda” şarkısına yer verilmesi ise dikkat çekti.