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SAADET PARTİSİ'NDEN İSTANBUL SEÇİMLERİ İÇİN FLAŞ AÇIKLAMA
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  4. 08 Mayıs 2019 12:33

Saadet Partisi'nden İstanbul seçimleri için flaş açıklama

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, ''İstanbul seçimleri ile ilgili kararımızı geniş bir istişareden sonra vereceğiz'' açıklamasını yaptı.

Saadet Partisi'nden İstanbul seçimleri için flaş açıklama
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Yüksek Seçim Kurulu'nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin yenilenmesi kararı sonrası hangi partilerin aday çıkarıp çıkarmayacağı merak konusu oldu.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamolloğlu, "İstanbul seçimleri ile ilgili kararımızı geniş bir istişareden sonra vereceğiz" ifadelerini kullandı.

Saadet Partisi'nin İstanbul adayı Necdet Gökçınar, Twitter hesabından şu mesajı vermişti:

"YSK'nın İBB Başkanlık Seçimi'ni hukuksuz iptal etmesi üzerine 23 Haziran'da yapılması kararlaştırılan seçimlere Saadet Partisi olarak aynı adayla katılmak yönünde görüş oluşmuştur. Sayın Genel Başkanımız nihai kararı kamuoyuna açıklayacaktı"

DHA

temel karamollaoğlu
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