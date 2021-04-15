Saadet Partisi'nden olay yaratan video: Nerede o eski Ramazanlar?

Saadet Partisi tarafından paylaşılan ve sosyal medyada olay olan videoda, "Nerede o eski Ramazanlar, eskiyi özlemeye devam ediyoruz. Uzun, kalabalık ve ucuz sofraları özledik. Yeniden bir arada ve uygun fiyatlı sofralarda buluşmak dileğiyle hayırlı Ramazanlar Türkiye" ifadeleri kullanıldı.

Saadet Partisi tarafından yayınlanan videoda, "Nerede o eski Ramazanlar, eskiyi özlemeye devam ediyoruz. Uzun, kalabalık ve ucuz sofraları özledik. Yeniden bir arada ve uygun fiyatlı sofralarda buluşmak dileğiyle hayırlı Ramazanlar Türkiye" denildi.



Geçim İttifakı kampanyasını yürüten Saadet Partisi sosyal medya hesapları üzerinden paylaştığı videoda, "Eskiyi özlemeye devam ediyoruz" sözleriyle geçim sorununa dikkat çekti.

Bu yıl kurulan sofraların geçen Ramazan'a oranla daha pahalıya mal olduğu anlatılan videoda yer alan ürünlerin zam oranlarıyla ve #MutfaktaRamazan etiketiyle yapılan paylaşımlarla göz önüne serildi.