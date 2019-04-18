Saadet Partisi'nin Erdoğan paylaşımı sosyal medyayı salladı

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu'nun asgari ücretle geçinen 5 kişilik bir ailenin günde 3 öğün çay- simit tükettiğinde ceplerinde 1120 lira para kalabileceğini söylemesinin ardından, Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu'ndan yanıt geldi...

Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu'nun sosyal medya hesabı üzerinden verdiği videolu yanıtta şu ifadeler yer aldı:

"AK Partili bir vekilin yapmış olduğu malum çay simit hesabına cevap vermeye gerek duymuyoruz. Sayın Erdoğan yıllar öncesinden gereken cevabı vermiş zaten."

İŞTE O VİDEO:

AK Parti Grup Başkanvekil'nin ''asgari ücret'' hesabı olay oldu