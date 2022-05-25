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  4. Erdoğan'ın konuşmalarından ''yerli ve milli tekerleme'' ürettiler, olay oldu

Saadet Partisi'nin Erdoğan'ın konuşmalarından hazırladığı ''yerli ve milli tekerleme'' olay oldu

Saadet Partisi, Temel Karamollaoğlu'nun soruları ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarından kesilen parçalarla hazırlanan 'Yerli ve Milli Tekerleme!' videosu yayınladı.

 Saadet Partisi, iktidarı eleştirdiği esprili videolarına bir yenisini ekledi.

Partinin sosyal medya hesaplarından yayınladığı videoya "Yerli ve Milli Tekerleme!" başlığı verildi. Videoda Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun iktidara yönelik soruları ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmalarından kesilen parçalar yer aldı. 

Temel Karamollaoğlu da videoyu Twitter'dan "Sn. Erdoğan'dan samimi cevaplar" notuyla paylaştı.

Etiketler recep tayyip erdoğan cumhurbaşkanı tekerleme yerli ve milli
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