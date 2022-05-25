Saadet Partisi'nin Erdoğan'ın konuşmalarından hazırladığı ''yerli ve milli tekerleme'' olay oldu
Saadet Partisi, Temel Karamollaoğlu'nun soruları ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarından kesilen parçalarla hazırlanan 'Yerli ve Milli Tekerleme!' videosu yayınladı.
Saadet Partisi, iktidarı eleştirdiği esprili videolarına bir yenisini ekledi.
Partinin sosyal medya hesaplarından yayınladığı videoya "Yerli ve Milli Tekerleme!" başlığı verildi. Videoda Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun iktidara yönelik soruları ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmalarından kesilen parçalar yer aldı.
Temel Karamollaoğlu da videoyu Twitter'dan "Sn. Erdoğan'dan samimi cevaplar" notuyla paylaştı.
Yerli ve Milli Tekerleme! pic.twitter.com/Xs548Y51fx— Saadet Partisi #İnsancaYaşam (@SaadetPartisi) May 24, 2022
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol