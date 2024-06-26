Saadet Partisi'nin kongresi ertelendi
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Saadet Partisi'nin 30 Haziran Pazar günü yapılması planlanan olağanüstü kongresinin olağan kongre tarihinde yapılmasına karar verildiği bildirildi.
Saadet Partisi'nin 3. Olağanüstü Kongresi ertelendi. Kongrenin 30 Haziran Pazar günü saat 10.00’da Ankara Atatürk Spor Salonu’nda yapılması planlanıyordu.
Partiden yapılan yazılı açıklamada olağanüstü kongrenin, olağan kongre tarihinde yapılması kararlaştırıldı.
Temel Karamollaoğlu imzasıyla paylaşılan söz konusu açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Saadet Partisi olarak 30 Haziran 2024 tarihinde gerçekleştirilecek olduğumuz 3. Olağanüstü Büyük Kongremizin görülen lüzum üzerine olağan kongre tarihinde yapılması uygun görülmüştür."
Kamuoyuna Duyurulur pic.twitter.com/vbpD4NZpKD— Saadet Partisi (@SaadetPartisi) June 26, 2024
KASIM AYINDA YAPILACAK
Cumhuriyet'in ulaştığı Saadet Partili kaynaklar, olağan kongrenin kasım ayında gerçekleşeceğini bildirdi.
Kaynaklar, "Olağan kongremiz kasım ayı içerisinde gerçekleştirilecek olup tarih ilerleyen süreçte kamuoyu ile paylaşılacaktır" mesajını paylaştı.
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