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Saadet Partisi'nin kongresi ertelendi

Saadet Partisi'nin kongresi ertelendi
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Saadet Partisi'nin 30 Haziran Pazar günü yapılması planlanan olağanüstü kongresinin olağan kongre tarihinde yapılmasına karar verildiği bildirildi.

Saadet Partisi'nin 3. Olağanüstü Kongresi ertelendi. Kongrenin 30 Haziran Pazar günü saat 10.00’da Ankara Atatürk Spor Salonu’nda yapılması planlanıyordu.

Partiden yapılan yazılı açıklamada olağanüstü kongrenin, olağan kongre tarihinde yapılması kararlaştırıldı.

Temel Karamollaoğlu imzasıyla paylaşılan söz konusu açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Saadet Partisi olarak 30 Haziran 2024 tarihinde gerçekleştirilecek olduğumuz 3. Olağanüstü Büyük Kongremizin görülen lüzum üzerine olağan kongre tarihinde yapılması uygun görülmüştür."

KASIM AYINDA YAPILACAK

Cumhuriyet'in ulaştığı Saadet Partili kaynaklar, olağan kongrenin kasım ayında gerçekleşeceğini bildirdi.

Kaynaklar, "Olağan kongremiz kasım ayı içerisinde gerçekleştirilecek olup tarih ilerleyen süreçte kamuoyu ile paylaşılacaktır" mesajını paylaştı.

Etiketler Saadet Partisi olağanüstü kongre
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