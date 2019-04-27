Saadet'ten Erdoğan'a çok sert yanıt

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün AK Parti’nin Kızılcahamam Kampı'ndaki konuşmasında, Saadet Partisi (SP) lideri Temel Karamollaoğlu’nu sert ifadelerle eleştirmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Saadet Partisi’nin Ankara’daki Genel Merkezi’nin mahkeme kararıyla tahliye edilmesine gönderme yaparak, “Adama sormazlar mı, tabelası var, binası yok.” demişti. Milli Görüş hareketinin merhum lideri Necmettin Erbakan'ın oğlu Fatih Erbakan ve damadı Mehmet Altınöz, SP tarafından genel merkez binasının kiralarının ödenmediği gerekçesiyle partiye dava açmış, genel merkezi yaklaşık 3 hafta önce tahliye ettirmişti.

Saadet Partisi’nin Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı da olan Ali Aktaş, Erdoğan’ın sözlerine sosyal medya hesabından yanıt verdi. “Saadet Partisi için ‘Adama sormazlar mı, tabelası var, binası yok’ diye hakaret eden Erdoğan da şunu bilsin ki; RP İstanbul il başkanıyken ona maaş ödeyen bu teşkilat ve bu milletin her fikirden yüz binlerce evladı bağışlarıyla yeni genel merkezini alır” diye yazan SP’li Aktaş, “Tam da bugünler için söylenmiş gibi; ‘Vurursunuz vurursunuz eyvallah da; ölmezsek sıkıntı büyük’” ifadelerini kullandı.

Aktaş ayrıca Saadet Partisi’nin yeni genel merkez binası için açılan banka hesap numaralarını da paylaştı.