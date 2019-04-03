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  4. 03 Nisan 2019 18:00

Saat 18:00 itibariyle İstanbul'da seçimlerde kim önde ?

Yapılan itirazlar nedeniyle kıyasıya bir yarışın sürdüğü İstanbul'da kim önde ? İşte saat 18:00 itibariyle YSK'nın sistemine göre öndeki isim. NOT: Bu haber her saat başı güncellenecektir.

Saat 18:00 itibariyle İstanbul'da seçimlerde kim önde ?
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31 Mart yerel seçimlerinin kuşkusuz en çok merak edilen illerinin başında gelen İstanbul'da oy sayımlarına yapılan sayımlarla oy oranları değişmeye başladı.

Nefes kesen bir yarışa sahne olan İstanbul'da CHP ile İYİ Parti'nin kurduğu Millet İttifakı'nın adayı Ekrem İmamoğlu ile AK Parti ile MHP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı'nın adayı Binali Yıldırım arasında kıyasıya bir yarış sürüyor.

 Yerel seçimlerin resmi olmayan ilk sonuçlarına göre İstanbul'da seçimleri Ekrem İmamoğlu kazandı. Ancak AK Parti seçimlerde hatalı sayımlar olduğu iddiasıyla sonuçlara itiraz etti. Şu sıralarda oy sayım işlemleri ilçe seçim kurullarında devam ediyor.

İŞTE SAYIMLARIN YENİDEN YAPILDIĞI İLÇELER

Küçükçekmece, Beyoğlu, Başakşehir, Maltepe, Büyükçekmece, Çekmeköy, Eyüp, Fatih, Silivri, Tuzla, Sarıyer, Ataşehir, Beykoz, Şile, Bayrampaşa ve Ümraniye ilçe seçim kurullarında geçersiz oyların sayımı yapılıyor.

Haber3.com olarak bu kıyasıya yarışı her saat başı güncelleyeceğimiz verilerle bu haberimizden sizlere aktaracağız.

Seçimler bittiğinde fark 29.450'ydi. Bakın bu fark şu anda ne oldu?

İŞTE SAAT BAŞI SONUÇLAR

SAAT: 18:00

Ekrem İMAMOĞLU : 4.170.810
Binali YILDIRIM : 4.149.461

FARK: 21.349

SAAT: 17:00

Ekrem İMAMOĞLU : 4.170.018
Binali YILDIRIM : 4.149.987

FARK: 20.031

SAAT: 16:00

Ekrem İMAMOĞLU : 4.171.118
Binali YILDIRIM : 4.149.656

FARK: 21.553

SAAT: 15:00

Ekrem İMAMOĞLU : 4.171.118
Binali YILDIRIM : 4.149.656

FARK: 21.553

SAAT: 14:00

Ekrem İMAMOĞLU : 4.169.118
Binali YILDIRIM : 4.151.656

FARK: 21.553

SAAT: 13:00

Ekrem İMAMOĞLU : 4.170.986
Binali YILDIRIM : 4.150.297

FARK: 20.689

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istanbul'da kim önde
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