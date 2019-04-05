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  4. 05 Nisan 2019 18:00

Saat 20:00 itibariyle İstanbul'da kim önde ? İşte son rakamlar...

Yapılan itirazlar nedeniyle kıyasıya bir yarışın sürdüğü İstanbul'da kim önde ? İşte saat 20:00 itibariyle YSK'nın sistemine göre öndeki isim.

Saat 20:00 itibariyle İstanbul'da kim önde ? İşte son rakamlar...
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31 Mart yerel seçimlerinin kuşkusuz en çok merak edilen illerinin başında gelen İstanbul'da oy sayımlarına yapılan sayımlarla oy oranları değişmeye başladı.

Nefes kesen bir yarışa sahne olan İstanbul'da CHP ile İYİ Parti'nin kurduğu Millet İttifakı'nın adayı Ekrem İmamoğlu ile AK Parti ile MHP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı'nın adayı Binali Yıldırım arasında kıyasıya bir yarış sürüyor.

İstanbul’da ilçe seçim kurullarına yapılan itirazlar sonucunda toplam 318 bin 222 geçersiz oydan 14 ilçedeki 89 bin 255 geçersiz oyun sayımı tamamlandı. Aşağıda ilçe seçim kurullarındaki sayım işleminin ardından ortaya çıkan sonuçları göreceksiniz. Ancak İstanbul İl Seçim Kurulu, dün 15 ilçede daha geçersiz oyların yeniden sayımına karar verdi. Buna göre önceki 24 ilçede sayım kararlarıyla birlikte tüm ilçelerde geçersiz oylar yeniden sayılacak. Karara göre, geçersiz oylar, geçerli oylarla birlikte aynı torbada bulunuyor ise o oyların tamamı sayılacak. Yani yarış daha bitmedi...

Seçimler bittiğinde fark 29.450'ydi. Bakın bu fark şu anda ne oldu?

5 NİSAN CUMA

SAAT: 18:00

Ekrem İMAMOĞLU : 4.171.727
Binali YILDIRIM : 4.153.504

FARK: 18.223

istanbul'da kim önde
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