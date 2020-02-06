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  4. 06 Şubat 2020 10:38

Sabah gazetesinde dikkat çeken ifadeler: ''AK Parti'de yaşlılar gitsin''

AK Parti iktidarına en yakın konumdaki yayın organı Sabah gazetesinde bugün Okan Müderrisoğlu imzalı çok dikkat çeken bir yazı yayınlandı. Gazetenin Ankara Temsilcisi Müderrisoğlu'nun yazısında açık açık "AK Parti'de yaşlılar gitsin, gençler öne çıksın" vurgusu yapıldı.

Sabah gazetesinde dikkat çeken ifadeler: ''AK Parti'de yaşlılar gitsin''
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Sabah gazetesinin Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu, “Zihni detoks veya siyasi karantina...” başlıklı yazısında “AK Parti'de, bünyesel check up yapılması, bir ihtiyaçtan öte zorunluluk haline geliyor. Bu gözle meseleye yaklaştığımızda... Bilhassa siyasi kademe ilerlemesi almış isimlerin; gençleri, teşkilatları motive etmesi, deyim yerindeyse bir tür bıkkınlık görüntüsü ile heveslerini kırmaktan kaçınmaları gerekiyor” ifadelerini kullandı. Müderrisoğlu'nun köşesinde "arınma yaşansın" önerisi de dikkat çekti.

İşte Müderrisoğlu'nun köşesindeki o ayrıntı:

"...AK Parti'de, bünyesel check up yapılması, bir ihtiyaçtan öte zorunluluk haline geliyor. Bu gözle meseleye yaklaştığımızda... Bilhassa siyasi kademe ilerlemesi almış isimlerin; gençleri, teşkilatları motive etmesi, deyim yerindeyse bir tür bıkkınlık görüntüsü ile heveslerini kırmaktan kaçınmaları gerekiyor. Tekrar ediyorum... Yılların gayretine saygı, hatıraya hürmet, deneyimden istifadeye amenna. Bu vesile ile daha fazla kanal açılmalı, mümkünse Cumhurbaşkanı nabzı daha yakından hissetmeli, buna eyvallah."

Okan Müderrisoğlu'nun yazısının tamamı için...

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