Sabah gazetesinde dikkat çeken ifadeler: ''AK Parti'de yaşlılar gitsin''

Sabah gazetesinin Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu, “Zihni detoks veya siyasi karantina...” başlıklı yazısında “AK Parti'de, bünyesel check up yapılması, bir ihtiyaçtan öte zorunluluk haline geliyor. Bu gözle meseleye yaklaştığımızda... Bilhassa siyasi kademe ilerlemesi almış isimlerin; gençleri, teşkilatları motive etmesi, deyim yerindeyse bir tür bıkkınlık görüntüsü ile heveslerini kırmaktan kaçınmaları gerekiyor” ifadelerini kullandı. Müderrisoğlu'nun köşesinde "arınma yaşansın" önerisi de dikkat çekti.

İşte Müderrisoğlu'nun köşesindeki o ayrıntı:

"...AK Parti'de, bünyesel check up yapılması, bir ihtiyaçtan öte zorunluluk haline geliyor. Bu gözle meseleye yaklaştığımızda... Bilhassa siyasi kademe ilerlemesi almış isimlerin; gençleri, teşkilatları motive etmesi, deyim yerindeyse bir tür bıkkınlık görüntüsü ile heveslerini kırmaktan kaçınmaları gerekiyor. Tekrar ediyorum... Yılların gayretine saygı, hatıraya hürmet, deneyimden istifadeye amenna. Bu vesile ile daha fazla kanal açılmalı, mümkünse Cumhurbaşkanı nabzı daha yakından hissetmeli, buna eyvallah."