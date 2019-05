Sabahattin Önkibar: ''Ekrem İmamoğlu'nun hayatı tehlikede''

Aydınlık gazetesinden ayrıldıktan sonra OdaTV'de yazılarına devam eden gazeteci Sabahattin Önkibar bugün gündeme bomba gibi düşecek bir iddiayı paylaştı.

"Türkiye'de artık olmaz olmaz" diyerek yazısına başlayan Önkibar, İmamoğlu'nun hayatının tehlikede olduğunu öne sürdü.

İşte Önkibar'ın yazısından dikkat çeken o bölüm:

Türkiye’de artık olmaz olmaz!

Düşünün, bunu konuşanlar var: Ekrem İmamoğlu her an zehirlenme ve trafik kazası dahil her türlü bir kötülük girişimine kurban gidebilirmiş!

Yani yaşamı tehlikedeymiş! Niçin mi?

Mevcut siyasal düzeni yerle bir edecek demokratik seçenek olmuştur da, ondan!

Altını çiziyorum. Kim bu kirli düzenden besleniyor ve Ekrem İmamoğlu gelirse tasfiye olacağını görüyorsa, onlar bu namert düşünce ve muhtemel teşebbüsün potansiyel failleridir.

Keza epeydir Türkiye’de kaos peşinde olan dış dinamikler, amaçları adına böyle bir alçaklığa soyunabilir.

Emin olun bu iddia benim kişisel kuruntum ya da komplo teorim değil, devletin zirvelerinde sorumluluk almış önemli bir istihbarat yöneticisinin korku çığlığıdır, herkesi uyarıyorum!

Umarım, doğru çıkmaz bu iddia.