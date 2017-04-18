Sadettin Tantan: Hayır en az % 53

Yurt Partisi Genel Başkanı Sadettin Tantan, açıklanan referandum sonuçlarının gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Sadettin Tantan, “YSK, hem kendi yasasını, hem Seçim Kanunu’nu, hem de Anayasa’yı ihlal etmiştir. Adeta kendisini sorgulanabilir bir konuma getirmiştir. YSK’yı bu şekilde karar vermeye mecbur kılan tutsaklık nedir? YSK’yı oluşturan heyetin Türk kamuoyunu aydınlatması gerekmektedir. Açık ve net bir şekilde görülmüştür ki, Türkiye’de, Türkiye’nin bölünmesini istemeyen, demokratik ve hukuk zemininde ülkenin ilerlemesini sağlamak isteyen halkın, bir araya geldiği ve yüzde 57’ye varan bir ’Hayır’ oyu bizzat YSK eliyle gasp edildiği ortaya çıkmıştır. Çok acı bir gerçektir” açıklamasında bulundu.

“ASLINDA YÜZDE 53-57 ’HAYIR’ ÖNDE”

Tantan, şöyle konuştu: “Referandum sonuçları aslında yüzde 53-57 ’Hayır’ önde. Evet oyları düşük. Ancak YSK’nın da katkılarıyla zoraki bir ’Evet’ oluşturulmuştur. İnce bir nokta da şudur: Ülke, kula kul olmaya meyilli. Bunların Allah’ın insanlara verdiği hakkı bir kişiye teslim etmesi Türkiye’deki inanç sistemini de sorgulanabilir hale getirmiştir. İnsanoğlu Allah’ın kuludur. Yaradılışla Allah’ın insanoğluna verdiği en büyük ödül aklını özgürce kullanmasıdır. Aklını bir kişiye teslim etmesi, İslamı savunan bir siyasi iktidarın inanç değerlerinin çökmesinin göstergesidir. Bu da inanç sisteminin yeniden sorgulanmasını gerektirir.”