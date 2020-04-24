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  4. 24 Nisan 2020 19:21

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan kritik görüşme

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli Sğalık Bakanlığı'nda bir araya geldi. Görüşmede koronavirüs salgınına dair alınan tedbirler konuşuldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan kritik görüşme
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile bir araya geldi. Görüşmede, koronavirüs ile mücadele kapsamında alınan tedbirler, normalleşme sürecinin koordinasyonu ve salgın sonrası atılacak adımlar için bakanlıklar arası koordinasyon planlandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Sağlık Bakanlığında bir araya geldi. Görüşmede, koronavirüs salgınına yönelik alınan tedbirler ve normalleşme sürecinin koordinasyonu değerlendirildi.

Görüşmede ayrıca, salgının tarım ve hayvancılık üzerindeki etkileri, mevsimlik tarım işçilerine yönelik sağlık tedbirleri, önümüzdeki süreçte tarım üretiminin seyri ve gıda arz güvenliği ele alındı.

Öte yandan, salgın sonrası bakanlıklar arasında atılacak adımlar için koordinasyon planlandı.

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