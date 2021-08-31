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Sağlık Bakanı Koca kritik ili duyurdu

Sağlık Bakanı Koca kritik ili duyurdu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından aşılama çalışmalarıyla ilgili yaptığı paylaşımda "Gözler Şırnak'ta" dedi.

Corona virüsü salgınına karşı aşılama çalışmaları sürüyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sosyal medya hesabından aşıyla ilgili vatandaşlara çağrıda bulunuyor.

Yaptığı paylaşımda “Gözler Şırnak’ta” diyen Bakan Koca, kentin ilk doz aşı oranında bir haftada 7 ili geride bıraktığını ve mavi kategoriye çok yakın olduğunu belirtti.

Bakan Koca, mesajında “Yarın hısım akraba, gelin kayınvalide, baba oğul gidip aşılarımızı olalım. Gözler, Covid-19'a karşı elde edilecek sonuçta. Bizce bu iş Çarşambaya garanti olmalı” ifadelerine yer verdi.

AŞILAMADA SON DURUM

En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye’de 1. doz aşılama ortalama yüzde 77,22 oldu. 2. doz ortalaması yüzde 59,23 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 93 milyon 318 bin 338’e yükseldi.

Bakanlığın tablosuna göre yüzde 94,2 ile Türkiye’de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Muğla’yı Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Balıkesir, Amasya, Tekirdağ, Aydın, Yalova ve Antalya takip etti.

Yüzde 57 ile Türkiye’de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa’yı sırasıyla Gümüşhane, Diyarbakır, Mardin, Muş, Bitlis, Bingöl, Batman, Bayburt ve Siirt takip etti.

Etiketler Fahrettin Koca Gözler Şırnak şırnak aşılama
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