Sağlık Bakanı Koca: Yeni vakalarımız var - CANLI İZLE

Sağlık Bakanı Koca'nın konuşmasınan satır başları:

''Sabah sahte bir belge üretilip yayıldı. Amacı güven kaybına yol açmaktı. Tamami ile uydurmaydı. Halkımızdan çok dikkatli olmasını rica ediyorum.Salgın vakalarında olayların kontrolden çıkmasında panik belirli bir etkendir. Corona virüse karşı verdiğimiz mücadele devletin gece gündüz eylem halinde olduğu bir mücadeledir. Pekçok ülke kontrolünü kaybetmiş durumdadır. Artık pozitif tanılardan çok kaybedilen hastalar konuşulmaktadır.

Bugün Bilim Kurulu toplantısında aldığımız kadarlar doğrultusunda, laboratuvar sayımız hafta sonuna kadar 16'ya çıkaracağız. Test kitini bütün illere göndereceğiz. İçişleri Bakanlığımızın eğlencemekanları, nargile salonları, yüzme havuzları... faliyetleri askıya alındı. Müze ve kütühanelere ise kullanım kısıtlaması getirildi. Öte yandan cemaat ile namaz kılınmasına da kısıtlama getirildi.

Yarın 08.00 itibari ile İngiltere, İsviçre, Suudi Arabistan , Mısır, İrlanda BAE ile uçuşlar yasaklanmış olacak. Böylece 20'ye çıkıyor.

"YENİ VAKALARIMIZ VAR"

Şu anda pozitif çıkan yeni vakalarımız var. Bu akşam topluca pozitif çıkan günlük rakamı da sizlerle paylaşacağım. Mücadelenin yeni safhasındayız. Ciddiyetimiz daha da artmalı. Kronik hastalığı olanlara ve yaşlılara dikkat edelim.

Yeni gelişlerle risklere yeni riskler eklemeyelim. Dönenlerin 14 gün karantina altında tutulacağı hatırlatalım. Unutmayalım bugünler böyle sürüp gitmeyecek.

Şu ana kadar herhangibir can kaybı olmadı. Olmayacağı anlamına da gelmez. Çünkü solunum sıkıntısı yaşayan hastalarımız bulunuyor.

Ayrıntılar geliyor...