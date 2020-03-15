Sağlık Bakanı Koca'dan karantina açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Umreden daha önce dönenler tıpkı şimdi dönenler gibi sağlık taramasından geçirildi. Şüphelilerin testleri yapıldı. Umre ziyaretçileri virüse karşı tedbirlerini ise seyahatlerinde sağlık ekiplerimizin verdiği eğitimi aldı. Ülkede ilk 14 günü henüz doldurmayanları takip ediyoruz." dedi.

Koca daha önce yaptığı açıklamada, "Umreden dün geceden itibaren dönen yolcular Ankara ve Konya’daki öğrenci yurtlarında karantina mantığı ile ayrı odalara yerleştirilmektedir. Şüpheli bulunanlar gelir gelmez hastaneye kaldırılıp testleri yapılmaktadır. Tedbirlerde hep birlikte tavizsiz olalım." ifadelerini kullandı.

Umreden dönen yaklaşık 10 bin kişi Ankara ve Konya'daki 5 yurtta karantina altına alınmıştı.

ANKARA'DAKİ YURTLARIN İSİMLERİ VE KALAN MİSAFİR SAYISI:

Şehit Özel Harekat: 2064

Milli İrade: 1880

Gölbaşı: 1448

Toplam: 5392

KONYA'DAKİ YURTLARIN İSİMLERİ VE KALAN MİSAFİR SAYISI:

Tahir Büyükkörükçü: 2228

Kutalmışoğlu: 2710

Toplam: 4938

Korona alarmı: Umreden dönen 10 bin 330 kişi karantinada