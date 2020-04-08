  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. 08 Nisan 2020 17:59

Sağlık Bakanı Koca'dan vekillere çağrı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sağlıkta Şiddetin Önlenmesi Yasa Teklifi'ne ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Sağlık Bakanı Koca'dan vekillere çağrı
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sağlıkta Şiddetin Önlenmesi Yasa Teklifi'ne ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Vekillere seslenen Bakan Koca, "1 milyon 100 bini aşkın sağlık personelimize güvence sunma hazırlığında olan Yüce Meclisimize şükran borçluyuz. Teklifin istisnasız her vekilimizin desteği ile en kısa sürede yasalaşacağına inanıyoruz" dedi.

Bakan Koca'nın açıklamalarından satır başları şöyle;

Değerli vekillerim, Sağlıkta Şiddetin Önlenmesi Yasa Teklifi ile 1 milyon 100 bini aşkın sağlık personelimize güvence sunma hazırlığında olan Yüce Meclisimize şükran borçluyuz. Teklifin istisnasız her vekilimizin desteği ile en kısa sürede yasalaşacağına inanıyoruz.

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
çağrı , milletvekili , sağlık bakanı , fahrettin koca
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM