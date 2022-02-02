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Sağlık Bakanı Koca'ya ''Cehaletiniz öldürüyor'' eleştirisi

Sağlık Bakanı Koca'ya ''Cehaletiniz öldürüyor'' eleştirisi

Memleket Partisi Sözcüsü Gaye Usluer, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’yı sert sözlerle eleştirdi. Usluer, “Sağlık Bakanı’na göre Covid-19'un gripten farkı yokmuş. Türkiye’de resmi sayılarla 2019’da gripten 27 kişi yaşamını kaybetti. İki senelik pandemi süresince düşük gösterilen sayılarla bile 87 bin kişi Covid-19'dan yaşamını kaybetti. Cehaletiniz öldürüyor” dedi.

Enfeksiyon hastalıkları uzmanı Memleket Partisi Sözcüsü Gaye Usluer Prof. Dr. Gaye Usluer, bugün yaptığı yazılı açıklamada, artan Covid-19 vakalarını değerlendirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’yı eleştiren Usluer, açıklamasında şunları kaydetti:

“Son 6 hafta içinde Türkiye'de günlük vaka sayısı ne yazık ki 20 bin seviyesinden 95 bin seviyesine çıktı. Türkiye'de son 14 gün içinde tespit edilen bir milyondan fazla yeni vaka var. Fakat izolasyonda tutulan aktif vaka sayısı 615 bin 190. Bakınız, 29 Ocak verilerine göre 94 bin 783 vaka ile yeniden bir rekor kırıldı. Aynı gün 174 can kaybı mevcut. Günlük ölümler bir önceki haftaya göre yüzde 9 oranında arttı.

Sağlık Bakanı, ‘Covid-19’un gripten farkı yok’ derken yani ne diyor? ‘Korkmayın, boş vermeye devam’ diyor. Adeta şunu diyorlar; ‘Bundan sonra vaka saymaya gerek yok, grafiklere gerek yok, teste ve aşıya da gerek yok’. Oysa gripte ölüm riski her bin vaka için 1 iken Covid-19’da ölüm riski her yüz vaka için 2 olarak gerçekleşiyor. Arada 10-15 katlık fark var. Türkiye’de resmi sayılarla 2019’da gripten 27 kişi yaşamını kaybetti. İki senelik pandemi süresince düşük gösterilen sayılarla bile 87 bin kişi Covid-19’dan yaşamını kaybetti. Sadece son bir ayda 4 bin 800 kişi yaşamını kaybetti. Cehaletiniz öldürüyor."

Etiketler Gaye Usluer fahrettin koca cehalet cehaletiniz
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