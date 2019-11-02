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  4. 02 Kasım 2019 15:46

Şamil Tayyar, Arınç'ın KHK çıkışından sonra savcıları göreve çağırdı

AK Partili eski milletvekili Şamil Tayyar, Bülent Arınç'ın son dönemde yaptığı FETÖ açıklamalarıyla ilgili savcıları göreve çağırdı.

Şamil Tayyar, Arınç'ın KHK çıkışından sonra savcıları göreve çağırdı
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Eski AK Parti Milletvekili Şamil Tayyar, partinin önde gelen isimlerinden biri olan Bülent Arınç'a sert çıktı. Son günlerde "KHK faciadır" ve "Ben şahidim, FETÖ'den yargılananları peşinen suçladılar" gibi açıklamalarıyla gündeme gelen Arınç'ın FETÖ'yü aklama çabasında olduğunu vurgulayan Tayyar, bunun parti içi bir mesele olmadığını belirterek yargıyı işaret etti.

"SAVCILARI GÖREVE ÇAĞIRIYORUM"
Tayyar, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan yaptığı paylaşımda Bülent Arınç'ı FETÖ'yü aklamakla suçlayarak "Arınç... FETÖ'yü aklama çabası, artık parti içi sorun değil yargının konusudur. Savcıları göreve çağırıyorum." paylaşımını yaptı. Tayyar'ın bu paylaşımı sonrasında Bülent Arınç'a idari bir işlem yapılıp yapılmayacağı merak konusu oldu.

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