Şamil Tayyar'dan AK Parti ve FETÖ açıklaması

AK Parti Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar, Habertürk canlı yayınında FETÖ’nün AK Parti'ye de sızdığını söylemesi dikkat çekti.

Didem Arslan Yılmaz'ın sunduğu Ajans 18'e katılan Tayyar, FETÖ’nün AK Parti’ye sızmalarının olduğu yönünde kanaatinin olduğunu aktardı.

Tayyar, “CHP ve MHP’de sıkıntı var da AK Parti’nin de her ne kadar dikkat etse de 17 Aralık’tan sonra sızmalar olabilir mi? Ben olduğu kanaatindeyim. Yanlış adamlar yok mu? Ben olduğu kanaatindeyim. Bunlarla ilgi değişikliklerin ve operasyonların kongreden sonra kademeli olarak yapılacağı kanaatindeyim”dedi.