Sanatçıları hedef alan Sofuoğlu'nun TBMM karnesi ortaya çıktı

'Emir erlerim’ mesajıyla yaptığı paylaşım ve ‘Senatör’ yazılı kartviziti ile tepki çekmiş, son olarak da Ekrem İmamoğlu'na destek veren sanatçıları hedef gösteren ""Yazıklar olsun nankörler! Bu ülkeyi yaklaşık yirmi yıldır yöneten Recep Tayyip Erdoğan sayesinde her biriniz milyonersiniz" ifadeleriyle gündeme gelmişti.

CHP Burdur Milletvekili Mehmet Göker, AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu'nun milletvekilliği süresince gerçekleştirdiği yasama faaliyetlerini paylaştı.

Buna göre AK Partili Sofuoğlu'nun, hiçbir kanun teklifi, soru önergesi, genel görüşme önergesi, meclis soruşturma veya araştırmasında imzası bulunmuyor.