Sandık başında skandal ! Oyları sayacak AK Partili ve MHP'liler bulunamadı

CHP’nin adayı Avni Kurt, 16 oy farkla kaybettiği Yalova Çınarcık’ta oyların yeniden sayılması için başvuruda bulunmuş İlçe Seçim Kurulu sadece 5 sandıkta geçersiz oyları sayma kararı almıştı. Bunun üzerine itirazın taşındığı İl Seçim Kuluru dün gece saatlerinde Çınarcık için tüm oyların yeniden sayılmasına karar verdi.

Bu kararın ardından İlçe Seçim Kurulu, oyların yeniden sayımı için üyelerine çağrıda bulundu. Ancak CHP’li üyeler adliyede hazır bulunurken AK Partili ve MHP’li kurul üyeleri ile kurulun memur üyeleri adliyede bulunamadı. İlçe Seçim Kurulu Başkanı tarafından tekrar çağrı yapılan üyelere dün gece saatlerinden beri irtibat kurulamadı. Durumu tutanak altına alan İlçe Seçim Kurulu Başkanı sayımın bugün saat 09.30’da yapılmasına ve kurul üyelerine bu şekilde çağrıda bulunulmasına karar verdi.