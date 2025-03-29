Saraçhane ve Maltepe'den sonra CHP'nin planı belli oldu

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması sonrası Saraçhane'deki eylemlerin ardından Maltepe'de tarihi bir miting gerçekleşti. CHP lideri Özgür Özel, yeni miting planını sosyal medya hesabından duyurdu.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması sonrası Saraçhane'de başlayan ve bugün Maltepe'de gerçekleşen tarihi mitinge yüz binlerce vatandaş katıldı.

CHP lideri Özgür Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda mitinge katılan tüm yurttaşlara teşekkür ederek yeni planını açıkladı.

Özel, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün 2,2 milyon yurttaşımız sel olup Maltepe meydanından taştı. Bayram arefesinde, adalet için, iradesine sahip çıkmak için meydanları dolduran tüm yurttaşlarımıza teşekkür ediyorum.

HER ÇARŞAMBA MEYDANLARDAYIZ

Bu daha başlangıç. Bundan sonra her hafta sonu bir ilde, her çarşamba İstanbul’un bir ilçesinde meydanlardayız.

Bu millet susmayacak:



Adayımı bırak, sandığı getir!"