''Saray'a çıkan CHP'li'' iddiası kime zarar verdi ? İşte son araştırma

Areda Survey, 1100 kişinin katılımıyla aralarında "Saray'da görüşme" iddiası başta olmak üzere siyanür yasağı da dahil son günlerde en çok konuşulan konularla ilgili bir araştırma gerçekleştirdiğini duyurdu.

Areda Survey, 27-28 Kasım tarihleri arasında yapılan araştırma sonuçlarını açıkladı. "Saray'da görüşme" iddialarının da katılımcılara sorulduğunu araştırma sonucunda duyuran şirkete göre, iddiaların en çok CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu yıprattığından yana katılımcıların görüş belirttiği ifade edildi.

“İDDİALAR EN ÇOK KILIÇDAROĞLU’NU YIPRATTI”

Katılımcıların yüzde 54,5’i Kılıçdaroğlu’nu, yüzde 36,9’u Muharrem İnce’yi, yüzde 3’ü CHP’yi, yüzde 2,9’u AK Parti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı ve yüzde 2,6’da diğerlerini iddiaların yıprattığı belirtildi. İddiaları medyaya kimin servis ettiği sorusuna ise katılımcılar, yüzde 52,2 Kemal Kılıçdaroğlu, yüzde 41,2 CHP’yi karıştırmak isteyenler, yüzde 2,6 Muharrem İnce’ye yakın olanlar, yüzde 1 AK Parti, yüzde 0,2 Ekrem İmamoğlu ve yüzde 3 diğerleri cevabını verdiği açıklandı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun “'İleri Biyolojik Atık Su Arıtma' projesini iptal ederek 'temel atmama töreni' düzenlemesini nasıl değerlendirdiniz?” sorusu da katılımcılara yöneltildi. 1100 katılımcının yüzde 36,8’i doğru, yüzde 52,9 u yanlış, yüzde 10,4’ü de fikrim yok cevabını verdiği ifade edildi. “'İleri Biyolojik Atık Su Arıtma' projesinin gereksiz olduğu gerekçesiyle iptalini nasıl değerlendiriyorsunuz?” sorusuna ise yüzde 35,0 doğru, yüzde 53,1’i yanlış, yüzde 11,9 fikrim yok yanıtının verildiği paylaşıldı.

SİYANÜRÜN SATIŞ YASAĞI...

Siyanür satışının yasaklanmasının da sorulduğu araştırmada katılımcıların büyük bölümü yasağı doğru buldu. Yasağı nasıl karşıladınız sorularına katılımcıların yüzde 78,3’ü doğru, yüzde 12,2’i yanlış cevabı verdiği belirtildi. Yüzde 9,6’sı ise “fikrim yok” görüşünü paylaştığı kaydedildi.