''Saray'a giden CHP'li'' iddialarına İlhan Kesici'den yanıt

Gazeteci Rahmi Turan'ın Saray'a giden CHP'li bir isimden bahsettiği köşe yazısından sonra televizyon programlarında bu konu tartışılmaya başlandı.

Bülent Aydemir, "İlhan Kesici'nin de Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı'na aday olmak istediğini duyduk. Hatta bir dönem cumhurbaşkanlığı adaylığı için ismi geçti. O, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir görüşme yaptı, bildiğim kadarıyla. Bu isimler akla geliyor" dedi.

Twitter hesabından bu açıklamalara yanıt veren İlhan Kesici şu ifadeleri kullandı:

"Bir CHP milletvekilinin Genel Başkanından habersiz ve gizli bir şekilde Cumhurbaşkanını ziyaret etmesi her ne sebeple olursa olsun çok adi ve alçaltıcı bir durumdur

Ve ayrıca hayatımın hiç bir döneminde CHP Genel Başkanı olmak gibi bir niyet veya talebim olmamıştır @aydemirbulent"