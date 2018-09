''Şarbonlu gemi'' hakkında çarpıcı iddia

Milletvekili Gürsel Tekin, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli tarafından yazılı olarak cevaplandırılması istemiyle TBMM'ye soru önergesi verdi. RAHMEH isimli geminin sahibinin, dünyanın en önemli et tedarikçilerinden birisi olan ve Et ve Balık Kurumu'na en büyük ithalatı gerçekleştiren , Ürdünlü Tareq Hijazi’e ait olup olmadığı iddiasını sordu.

"Hatalı tarım politikaları yüzünden kırmızı et ihtiyacını karşılayamaz duruma düşen Türkiye, üretimdeki açığını canlı hayvan ve et ithal ederek karşılamaya çalışıyor. Son günlerde virüs iddialarıyla vatandaşı tedirgin eden ithal et, birçok kesimden tepki almaya devam ediyor. diyen CHP'li Tekin, "Bakanlığınız, "tüketiciye, yoksula ucuza et yedireceğiz" diyerek kamuoyunu yanıltıyor. İthalatı haklı göstermeye çalışıyor. "Et fiyatı yüksek" bahanesiyle tam 10 yıldır ithalat yapılıyor. Asıl görevi üreticiyi desteklemek ve hayvancılığı geliştirmek olarak belirlenen Et ve Süt Kurumu aracılığıyla, et ve canlı hayvan tekeli sayılan yabancı bir şirket destekleniyor. Şarbon hastalığı olduğu iddia edilen bir gemi, günlerdir karasularımızda ne amaçla olduğu dahi bilinmeden dolaşıyor." derken şu soruların da yanıtını istedi:

- Şarbon hastalığı olduğu iddia edilen hayvanları taşıyan, RAHMEH adlı geminin şu an akıbeti nedir? Gemi ülkemizden ayrılmış mıdır?

- Bahse konu geminin; Gemi yöneticisi, yük sahibi ve İstanbul acentesi kimdir? İstanbul ve Çanakkale boğazlarında gemiye sağlık kontrolü yapılmış mıdır?

- RAHMEH isimli geminin sahibinin, dünyanın en önemli et tedarikçilerinden birisi olan Ürdünlü Tareq Hijazi’e ait olduğu iddiası doğru mudur?

- Hijazi Grubu bugüne kadar Et ve Balık Kurumu’nun yaptığı ihaleler kapsamında toplam kaç ton canlı hayvan ithalatı gerçekleştirmiştir?

- Ürdün Merkezli olarak faaliyet gösteren Grup, Türkiye’deki çalışmalarını hangi isimle yürütmektedir?

- Et ve Balık Kurumu’nun yaptığı hemen hemen tüm ihalelere teklif veren (Hijazi Grubuna), son 3 yılda Türkiye’ye yaptığı ithalat için ödenen para ne kadardır?

- Et ve Süt Kurumu, besilik hayvan ithalatında sözleşmeleri Kamu İhale Kanunu’na göre yaparken, son yaptığı sözleşme ile kendisine verilen 500 bin başlık ithalat yetkisinin yarısını tek bir firmayla yapacak olması, ithalatta tekele neden olmayacak mıdır? Bu durumu Kamu İhale Kanunu açısından etik buluyor musunuz?

- Türkiye’nin gıda güvenliği açısından son derece stratejik bir kurumu olan Et ve Süt Kurumu’nun (ESK) dünyanın en büyük et ve canlı hayvan tekeli sayılan bir kuruluşun ülkeye girmesini kazanç olarak görmesi hakkında ne düşünüyorsunuz?

- Et ve Balık Kurumunun brezilyadan canlı et ithalatını yapmak için izni bulunmasına rağmen neden bir aracı kurum kullanmaktadır? Bu aracı kurumun adı ve sahibi kimdir? Bugüne kadar toplam kaç ton canlı hayvan ithalatına aracılık yapmıştır?

- TSK tarafından son 3 yıl içerinde Brezilyadan toplam kaç ton donuk et alımını yapılmıştır? Bu ithalatı hangi firmalar aracılı etmiştir? Mehmetçiğe yedirilen bu donuk etler nedeniyle herhangi bir zehirlenme vakası yaşanmış mıdır?