  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. Bir parti daha ''Kılıçdaroğlu'' dedi

Sarıgül açıkladı: ''Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğiz''

Güncelleme:

CHP Lideri ve Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Mustafa Sarıgül‘ü TDP Genel Merkezi’nde ziyaret etti. Sarıgül, seçimlerde Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceklerini açıkladı.

Seçime 38 gün kalırken CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, ziyaretlerini sürdürüyor. Kılıçdaroğlu bugün de Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül’ü Türkiye Değişim Partisi Merkezi’nde. Sarıgül Kılıçdaroğlu’nu kapıda karşıladı.

SARIGÜL'DEN KILIÇDAROĞLU'NA DESTEK
TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül ile yapılan görüşmenin ardından iki lider ortak basın açıklaması yaptı. Sarıgül, "Türkiye Cumhuriyeti'nin inşallah sayın 13 Cumhurbaşkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ağırlamaktan mutluluk duydum" ifadelerini kullanarak Kılıçdaroğlu'na desteğini belirtti.

"TÜRKİYE'NİN DEĞİŞİME İHTİYACI VAR"
Kılıçdaroğlu ise konuşmasında şunları söyledi: Türkiye'nin sorunlarını, deprem bölgesinde olan sorunları kendisiyle ve arkadaşlarıyla görüştük. Güzel bir görüşme oldu. Önümüzdeki süreç içerisinde Türkiye'nin değişime ihtiyacı var. Türkiye'nin bir bahar havasına ihtiyacı var. Bu bahar havasını yakalamak zorundayız. Halil İbrahim Sofrasını büyütmek zorundayız.

"BİRLİKTE OLMAMIZ LAZIM"
Türkiye'de hayatın her alanında insanlar büyük bir endişe duyuyor. Bu endişeyi ortadan kaldırmamız lazım. Bunun yolu beraber olmak. Birlikte olmamız lazım. Türkiye'yi yeniden inşa etmemiz, demokrasiyi getirmemiz lazım. Kadın erkek eşitliğini sağlamamız gerek.

Etiketler Kemal Kılıçdaroğlu Mustafa Sarıgül tdp chp
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Karar verildi: 4 parti seçimlere CHP'nin listesinden girecek
Büyük panik! 7 katlı bina sabaha karşı çöktü!
TOGG ilk sevkiyat görüntülerini paylaştı! Tarihi anlar...
Sağanak yağışlar fena vuracak! Bu illerimizde yaşayanlar dikkat
Taciz sanığına cezada ''saygın tutum'' indirimi
Uçakta yılan paniği! Pilotun ayaklarının altından kobra çıktı
İstanbul'da kiracıya ''evden çık'' dayağı kamerada
Son Cumhurbaşkanlığı seçimi anketi: ''2'nci turda ''fark'' gelecek''
Fatih Portakal: ''Silah aldım, korumayla dolaştım''
Rusya'dan kaçan yakın koruma, Putin'in sırlarını ifşa etti