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Sarıgül Erzincan'da Erdoğan'ın bileğini büktü

Sarıgül Erzincan'da Erdoğan'ın bileğini büktü
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14 Mayıs seçimlerine CHP'nin listesinden Erzincan Milletvekili adayı olan Mustafa Sarıgül, yıllar sonra yeniden TBMM'ye giriyor.

14 Mayıs seçiminde Erzincan'dan CHP listelerinden Milletvekili adayı olan Mustafa Sarıgül, seçim öncesi dönemde döktüğü terin karşılığını sandıkta aldı.

Bir önceki seçimlerde AK Parti Erzincan'dan yüzde 45'lik oy ile 2 milletvekili çıkarmıştı. CHP ise yüzde 25'lik oy oranıyla Erzincan'dan milletvekili çıkaramamıştı.

Ancak 14 Mayıs seçimlerinin resmi olmayan sonuçlarına göre Mustafa Sarıgül Erzincan'da yüzde 37,08 oy oranıyla Meclis'e giriyor.

AK Parti'nin Erzincan'daki oy oranı ise yine resmi olmayan sonuçlara göre yüzde 37,85 oranında.

Bu sonuçlara göre CHP bir önceki seçimlerde 2-0 kaybettiği Erzincan'da durumu 1-1'e getirdi.

Etiketler mustafa sarıgül erzincan chp ak parti
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