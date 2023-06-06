Sarıgül: ''Türkiye Değişim Partisi’nin kapatılması gündemimizde yok''
Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı ve Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, partisinin CHP’ye katılıp katılmayacağı konusunda açıklama yaptı. Sarıgül, konunun 8 Haziran Perşembe günü toplanacak Parti Meclisi’nde ele alınacağını belirtti.
CHP listelerinden Erzincan Milletvekili seçilen Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, partisini kapatıp CHP’ye katılacağı iddialarının ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Partinin kapatılmasının gündemde olmadığını açıklayan Sarıgül, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştüklerini de ifade etti.
Sargül paylaşımında “TDP’nin kapatılması gündemimizde yoktur. CHP Genel Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu, bugün yaptığımız görüşmede demokrasi mücadelesinde birlikte olmanın uygun olacağını belirtmiştir. TDP Parti Meclisi 8 Haziran 2023 Perşembe günü toplanarak konuyu görüşecektir” ifadelerini kullandı.
Sarıgül’ün açıklaması şöyle:
“Türkiye Değişim Partisi’nin kapatılması gündemimizde yoktur.
CHP Genel Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu, bugün yaptığımız görüşmede demokrasi mücadelesinde birlikte hareket etmenin uygun olacağını belirtmiştir.
TDP Parti Meclisi 8 Haziran 2023 Perşembe günü toplanarak konuyu görüşecektir.“
TDP’nin kapatılması gündemimizde yoktur.— Mustafa Sarıgül (@M_Sarigul) June 6, 2023
CHP Genel Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu, bugün yaptığımız görüşmede demokrasi mücadelesinde birlikte olmanın uygun olacağını belirtmiştir.
TDP Parti Meclisi 8 Haziran 2023 Perşembe günü toplanarak konuyu görüşecektir.#CHP @kilicdarogluk
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