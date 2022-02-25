Sarıgül yine yaptı yapacağını! TikTok paylaşımına beğeni yağdı

Türkiye'nin 81 ilinde saha çalışmalarını sürdüren Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı devam eden Mustafa Sarıgül, sosyal medyayı aktif olarak kullanıyor. Sarıgül'ün yayınladığı son video'ya yine beğeni yağdı.

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül’ün paylaştığı son Tik Tok videosu yine gündem oldu.

Türkiye Değişim Partisi adı altında çalışmalarına devam eden Sarıgül, sosyal medyayı aktif olarak kullanıyor. Sarıgül yayınladığı son videoda uçağın merdivenlerini koşar adım çıkarken görülüyor.

Ancak videonun ilerleyen saniyelerinde ise bu sefer ABD Başkanı Joe Biden'in uçağa çıkışı yer alıyor. Ancak Biden merdivenleri çıkmakta başarılı olamıyor ve kendisini bir anda yerde buluyor.

Sarıgül'ün "Enerjimiz Yeter" yazarak paylaştığı videoya beğeni yağdı.

İşte o paylaşım: