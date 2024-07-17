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Sarıgül'ün avukatlarından ''video'' açıklaması

Sarıgül'ün avukatlarından ''video'' açıklaması
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Sosyal medyada paylaşılan ve CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül'e ait olduğu iddia edilen videoya ilişkin Sarıgül'ün avukatlarından açıklama geldi.

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün avukatları, sosyal medyada dolaşıma sokulan görüntülere ilişkin basın açıklamasında bulundu. Açıklamada, "Görüntülerin müvekkilimiz Mustafa SARIGÜL’e ait olmadığı, görüntüleri tetkik eden ulusal kriminal büro tarafından teyit edilerek rapor altına alınmış olup bu sabah itibarıyla gerekli adli makamlara sunulmuştur." denildi. 

Açıklamada, şu ifadeler yer aldı: 

Müvekkilimiz Mustafa SARIGÜL ile ilgili olduğu iddiasıyla sosyal medya ve internet sitelerinde yayınlandığı görülen videodaki görüntülerin müvekkilimiz Mustafa SARIGÜL’e ait olmadığı, görüntüleri tetkik eden ulusal kriminal büro tarafından teyit edilerek rapor altına alınmış olup bu sabah itibarıyla gerekli adli makamlara sunulmuştur.

Söz konusu videonun yayınlanması ile ilgili olarak İstanbul 3. Sulh Ceza Mahkemesi’nin 2024/182447 E. sayılı dosyası ile yayın yasağı kararı vermiştir. Suça konu işbu videoyu, sosyal medya hesaplarında paylaşan, yayılmasına yardımcı olan tüm hesaplar kayıt altına alınarak, suça iştirak eden bu paylaşım sahipleri ile ilgili savcılık şikayetlerinin işleme konulduğunun altını çizeriz.

Sosyal medya hesaplarında etkileşim temin etme gayesiyle suça ortak olan tüm kişi ve kuruluşlar hakkında hiçbir ayrım gözetilmeksizin hukukun imkân tanıdığı adli ve cezai hesabın sorulacağını kamuoyunun bilgisine sunarız.

Mustafa Sarıgül'den ''video'' iddialarına cevap: Montaj, şantaj, tehdit içeriklidirMustafa Sarıgül'den ''video'' iddialarına cevap: Montaj, şantaj, tehdit içeriklidirPolitika

 

Etiketler Mustafa Sarıgül CHP erzincan avukat
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