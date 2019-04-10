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  4. 10 Nisan 2019 21:06

Sarıyer Belediyesi'nden A Haber'e çok sert yanıt

Sarıyer Belediyesi, AK Parti'ye en yakın yayın organlarından A Haber'in "sandıktaki organize usulsüzlük" iddialarını yalanladı.

Sarıyer Belediyesi'nden A Haber'e çok sert yanıt
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31 Mart yerel seçimlerinde yeniden Sarıyer Belediye Başkanı seçilen ve mazbatasını alarak göreve başlayan Şükrü Genç'ten AK Parti Hükümetine yakın A Haber televizyon kanalında yayınlanan habere çok sert bir ifadeyle yalanlama geldi.

İşte Sarıyer Belediyesi'nden yapılan o açıklama:

31 Mart 2019 yerel seçimleri öncesi belediyemiz ve Belediye Başkanımız Sayın Şükrü Genç hakkında yaptığı sayısız gerçek dışı haberle vatandaşların kafasını karıştırma çabası içerisine giren fakat başarılı olamayan A Haber, bu kez seçim sonuçları üzerinden yine aynı senaryoyu uygulamaya devam ediyor.

31 Mart yerel seçimlerinde İstanbul'un Sarıyer ilçesinde Belediye Başkanlığı'nı CHP'li Şükrü Genç %55,97 oy oranıyla en yakın rakibi olan AK Parti'nin adayından 14,5 puan farkla kazanmıştı.

Bülteninde “Sandıktaki organize usulsüzlük” başlığı ile yayımladığı haberde, Park ve Bahçeler Müdürümüzün 1243 numaralı sandıkta kurul başkanı olduğuna dair verdiği bilgi diğer haberlerinde de olduğu gibi tamamen gerçek dışıdır. Müdürümüzün seçimde herhangi bir görevi olmadığı gibi dolayısıyla bahsi geçen sandıkla bir ilgisi de bulunmamaktadır.

Söz konusu kanalın yaptığı haberlerin yanlı ve gerçek dışı olmasına alışkınız. Tüm kamuoyunun da dikkate almamasını önemle rica ederiz.

sarıyer , a haber , şükrü genç
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