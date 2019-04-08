Sarıyer'de yeni dönemin ilk Meclis'i toplandı

Sarıyer Belediye Meclisi’nde yeni dönemin ilk toplantısı yapıldı. Cumhuriyet Halk Partisi ve Adalet ve Kalkınma Partisi meclis üyelerinin hazır bulunduğu toplantıda Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç’e meclisin en genç üyeleri Melendiz Dalyan İzgi ve Mehmet Delihasan eşlik etti. Toplantıda; Meclis Başkan Vekili, Encümen Üyeleri ve komisyon üyelerinin seçimi yapıldı. Meclis Başkan Vekilliği’ne geçtiğimiz dönem olduğu gibi bu dönem de Hüseyin Coşkun seçildi. Mecliste konuşan Başkan Genç, “Geçtiğimiz on yılda olduğu gibi bundan sonra da Sarıyer’in sorunları ve çözümleri için çalışacağız. Bizim için siyaset hiçbir zaman birinci planda olmayacak” dedi. Başkan Genç’e Down Cafe’de çalışan bir genç Türk Bayrağı hediye etti.
HEDEFİMİZ SORUNLARI ÇÖZMEK
Tüm meclis üyelerine başarılar dileyerek konuşmasına başlayan Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, “Yeni bir döneme başlıyoruz. Sarıyer her dönem İstanbul’un en huzurlu ilçeleri arasına giriyor. Bir seçim dönemi yaşadık. Sarıyer’de herhangi bir sorun çıkmadı. Bu da Sarıyerlilerin sağduyusunun her şeyden önce olmasından kaynaklı. Ülke zor günlerden geçiyor. Bu zor günleri atlatmanın tek yolu birlik beraberliği aynı şekilde devam ettirmektir. Sarıyer’in çözülmeyi bekleyen sorunları var. Bizim hedefimiz bu sorunların kaynaklarını tespit edip çözüm önerileri getirmek olmalı. Bizler bu temel anlayışı mutlak bir şekilde devam ettirmek zorundayız” dedi.
ENCÜMEN ÜYELERİ:
Ayşen Ağma
Ali Görgülüer
Ersin Şahin
İMAR KOMİSYONU
Nizamettin Günel
Özkan Sucu
Halil Bozkurt
Saim Kadıoğlu
Hüseyin Coşgun
BÜTÇE KOMİSYONU
Hayrettin Dereli
Ayhan Gedik
Ünal Cıvak
Ergin Durdu
Saim Kain
HUKUK KOMİSYONU
Melendiz Dalyan İzgi
Ali İhsan Özdemir
Halim Serdar Sarıoğlu
Serkan Kaya
Salim Kain
TARİFE KOMİSYONU
Meltem Yücel Pir
Nadir Günday
Nazmi Kabiloğlu
Verda Yiğit
Ali Yaman
ÇEVRE VE SAĞLIK KOMİSYONU
Hüseyin Coşkun
Görkem Kurşun
Mehmet Yıldız
Gamze Demirtaş
Abdullah Günaylı
GECEKONDU VE MÜLKİYET SORUNLARINI ARAŞTIRMA – İNCELEME KOMİSYONU
Nizamettin Günel
Halil Bozkurt
Nazmi Kabiloğlu
Hüseyin Coşgun
Saim Kadıoğlu
GENÇLİK SPOR VE OLİMPİYAT KOMİSYONU
Vedat Taylan Yıldız
Görkem Kurşun
Ayhan Gedik
Altay Ünan
Mehmet Delihasan
AVRUPA BİRLİĞİ KOMİSYONU
Mustafa Balcı
Vedat Taylan Yıldız
Özkan Sucu
Hasan Demiralp
Tolga Savun
KÜLTÜR VE TURİZM KOMİSYONU
Gülbin Yüce
Nihal Yeşilbaş
İrfan Sandıkçı
Şeref Özalp
Altay Ünan
KADIN VE AİLE KOMİSYONU
Meltem Yücel Pir
Nihal Yeşilbaş
Gülbin Yüce
Gamze Demirtaş
Verda Yiğit
TARIM – HAYVANCILIK- BALIKÇILIK VE SUR ÜRÜNLERİ KOMİSYONU
Mehmet Yıldız
Ali Görgülüer
Mustafa Balcı
Şeref Özalp
Hasan Demiralp
ENGELSİZ YAŞAM VE ARAŞTIRMA – İNCELEME KOMİSYONU ADAYLARI
Hayrettin Dereli
İrfan Sandıkçı
Ersin Şahin
Abdullah Günaylı
Tolga Savun