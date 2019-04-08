Sarıyer'de yeni dönemin ilk Meclis'i toplandı

Sarıyer Belediye Meclisi’nde yeni dönemin ilk toplantısı yapıldı. Cumhuriyet Halk Partisi ve Adalet ve Kalkınma Partisi meclis üyelerinin hazır bulunduğu toplantıda Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç’e meclisin en genç üyeleri Melendiz Dalyan İzgi ve Mehmet Delihasan eşlik etti. Toplantıda; Meclis Başkan Vekili, Encümen Üyeleri ve komisyon üyelerinin seçimi yapıldı. Meclis Başkan Vekilliği’ne geçtiğimiz dönem olduğu gibi bu dönem de Hüseyin Coşkun seçildi. Mecliste konuşan Başkan Genç, “Geçtiğimiz on yılda olduğu gibi bundan sonra da Sarıyer’in sorunları ve çözümleri için çalışacağız. Bizim için siyaset hiçbir zaman birinci planda olmayacak” dedi. Başkan Genç’e Down Cafe’de çalışan bir genç Türk Bayrağı hediye etti.

HEDEFİMİZ SORUNLARI ÇÖZMEK

Tüm meclis üyelerine başarılar dileyerek konuşmasına başlayan Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, “Yeni bir döneme başlıyoruz. Sarıyer her dönem İstanbul’un en huzurlu ilçeleri arasına giriyor. Bir seçim dönemi yaşadık. Sarıyer’de herhangi bir sorun çıkmadı. Bu da Sarıyerlilerin sağduyusunun her şeyden önce olmasından kaynaklı. Ülke zor günlerden geçiyor. Bu zor günleri atlatmanın tek yolu birlik beraberliği aynı şekilde devam ettirmektir. Sarıyer’in çözülmeyi bekleyen sorunları var. Bizim hedefimiz bu sorunların kaynaklarını tespit edip çözüm önerileri getirmek olmalı. Bizler bu temel anlayışı mutlak bir şekilde devam ettirmek zorundayız” dedi.

ENCÜMEN ÜYELERİ:

Ayşen Ağma

Ali Görgülüer

Ersin Şahin

İMAR KOMİSYONU

Nizamettin Günel

Özkan Sucu

Halil Bozkurt

Saim Kadıoğlu

Hüseyin Coşgun

BÜTÇE KOMİSYONU

Hayrettin Dereli

Ayhan Gedik

Ünal Cıvak

Ergin Durdu

Saim Kain

HUKUK KOMİSYONU

Melendiz Dalyan İzgi

Ali İhsan Özdemir

Halim Serdar Sarıoğlu

Serkan Kaya

Salim Kain

TARİFE KOMİSYONU

Meltem Yücel Pir

Nadir Günday

Nazmi Kabiloğlu

Verda Yiğit

Ali Yaman

ÇEVRE VE SAĞLIK KOMİSYONU

Hüseyin Coşkun

Görkem Kurşun

Mehmet Yıldız

Gamze Demirtaş

Abdullah Günaylı

GECEKONDU VE MÜLKİYET SORUNLARINI ARAŞTIRMA – İNCELEME KOMİSYONU

Nizamettin Günel

Halil Bozkurt

Nazmi Kabiloğlu

Hüseyin Coşgun

Saim Kadıoğlu

GENÇLİK SPOR VE OLİMPİYAT KOMİSYONU

Vedat Taylan Yıldız

Görkem Kurşun

Ayhan Gedik

Altay Ünan

Mehmet Delihasan

AVRUPA BİRLİĞİ KOMİSYONU

Mustafa Balcı

Vedat Taylan Yıldız

Özkan Sucu

Hasan Demiralp

Tolga Savun

KÜLTÜR VE TURİZM KOMİSYONU

Gülbin Yüce

Nihal Yeşilbaş

İrfan Sandıkçı

Şeref Özalp

Altay Ünan

KADIN VE AİLE KOMİSYONU

Meltem Yücel Pir

Nihal Yeşilbaş

Gülbin Yüce

Gamze Demirtaş

Verda Yiğit

TARIM – HAYVANCILIK- BALIKÇILIK VE SUR ÜRÜNLERİ KOMİSYONU

Mehmet Yıldız

Ali Görgülüer

Mustafa Balcı

Şeref Özalp

Hasan Demiralp

ENGELSİZ YAŞAM VE ARAŞTIRMA – İNCELEME KOMİSYONU ADAYLARI

Hayrettin Dereli

İrfan Sandıkçı

Ersin Şahin

Abdullah Günaylı

Tolga Savun