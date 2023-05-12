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Şarkıcı Doğuş 14 Mayıs için desteklediği adayı açıkladı

Şarkıcı Doğuş 14 Mayıs için desteklediği adayı açıkladı
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Şarkıcı Doğuş, 14 Mayıs 2023 tarihinde gerçekleşecek Cumhurbaşkanlığı seçimi için oy vereceği ismi açıkladı.

14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri 'ne geri sayım başlamışken ünlü isimler de paylaşımlarına devam ediyor.

"Benim Cumhurbaşkanım"
Doğuş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafını "Benim Cumhurbaşkanım" notuyla yayınladı.

"Seninleyiz başkanım Allah'u Ekber"
Ünlü şarkıcı, son olarak da eliyle kalp yaptığı kendi fotoğrafına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı etiketleyerek "Seninleyiz başkanım Allah'u Ekber." ifadelerine yer verdi.

Etiketler doğuş şarkı şarkıcı doğuş aday
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