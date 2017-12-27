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  4. 27 Aralık 2017 16:09

Savunma Bakanı S-400 füzelerini resmen açıkladı !

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, S-400 füze savunma sistemleri için Rusya ile anlaştıklarını açıkladı.

Savunma Bakanı S-400 füzelerini resmen açıkladı !
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Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Rusya'dan alınacak S-400 füze savunma sistemine ilişkin, "İki sistem, 4 adet batarya. Anlaşmanın hepsi sağlandı" dedi.

Canikli, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 füze savunma sistemini 2,5 milyar dolar karşılığında satın aldığı haberleri ile ilgili olarak da ''Aslında orada imzalanacak olan krediyle alakalı bir konuydu. Daha doğrusu 'Kredi mi kullanalım, yoksa kendimiz mi finanse edelim'in sonunda, 'Bir bölümünü kredili olarak kullanalım' şeklinde görüş ortaya çıktı. Yoksa anlaşma bitti" ifadelerini kullandı. 

AA

rusya , s-400 , avrupa , abd , füze savunma sistemi , batarya
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