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Seçim barajı düşüyor! Tarih belli oldu

Seçim barajı düşüyor! Tarih belli oldu

Seçim barajının yüzde 7'ye düşürülmesini içeren düzenlemenin de yer aldığı Seçim Kanunu teklifi haftaya TBMM'ye sunulacak.

AK Parti ve MHP kurmayları tarafından hazırlanan Seçim Kanunu'nda değişiklik yapılmasını öngören kanun teklifi, önümüzdeki hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunulacak..

Edinilen bilgiye göre, teklife yönelik ayrıntıları, çalışmayı yürüten AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı ve MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız ortak basın toplantısı ile kamuoyuna açıklayacak.

15 maddelik teklif iki partinin ortak imzasıyla verilecek. Teklifle seçim barajı yüzde 7'ye düşürülecek.

Seçimlere katılabilmek için Meclis'te grup kurmak yeterli sayılmayacak, örgütlenmesini yeterli oranda tamamlayan partiler seçimlerde yer alabilecek.

Etiketler seçim barajı kanun teklifi meclis
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