Seçim ittifağında ilk görüşme bitti !

AK Parti-MHP İttifak Komisyonu üyelerinin Meclis'teki görüşmesi bitti. 'Milli Mutabakat Komisyonu'nun görüşmesi sonrası açıklama yapan Mustafa Şentop,"Seçim ittifakı bu çalışmanın alt başlığıdır"dedi. MHP'li Mustafa Kalaycı, "Sadece seçim ittifakı değil uyum yasalarındaki düzenlemeleri de görüşeceğiz" ifadesini kullandı. İkinci toplantı ise salı günü yapılacak.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkan Devlet Bahçeli arasında beştepe'de yapılan görüşmesinde ittifak için komsiyon oluşturulması kararı verilmişti. İttifak Komisyonu üyeleri, ilk toplantıyı yapmak üzere TBMM Genel Sekreterliği Toplantı Salonu'nda bir araya geldi.Toplantıya AK Parti'den Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Şentop, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, MHP'den ise Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Parsak, Genel Sekreter Yardımcısı ve Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ile İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu katıldı.Toplantı girişinde açıklama yapılmadı. Görüntü alınmasının ardından komisyon çalışmalarını basına kapalı 1,5 saat sürdü.

TOPLANTININ ARDINDAN AÇIKLAMA

AK Partili Komisyon üyesi Mustafa Şentop komisyonun bir sonraki toplantısının 23 Ocak Salı günü gerçekleştirileceğini kaydederek şöyle konuştu: "Milli Mutabakat Komisyonumuzun ilk toplantısı gerçekleştirmiş olduk. Milli Mutabakat Komisyonu diye isimlendiriyoruz.

Yaşadığımız süreci hepimiz biliyoruz birlikte yaşadık. 15 Temmuz Türkiye tarihi bakımından milat kabul edilebilecek tarihtir. Bundan itibaren Yenikapı Ruhu diye ifade ettiğimiz anlayış içinde Türkiye'de milletimiz bir araya gelmişti. Arkasından bunun devamı olarak MHP ile beraber AK Parti olarak hükümet sistemi değişikliğini gerçekleştirdik. 16 Nisan şuuru diye bunu ifade ediyoruz. Bu sürecin oluşturduğu bir netice olarak Milli Mutabakat Komisyonu önümüzdeki dönemlerde de birlikte neler yapabileceğimizi çalışacak bir komisyon olacak. Hükümet sistemi değişikliğini anayasal düzlemde gerçekleştirdik. Bunun zorunlu sonucu olarak kanun değişiklikleriyle ilgili bir takım çalışmalar yapılması gerekiyordu. Gerek partimiz gerek MHP'de yürütülen bir takım çalışmalar vardı. Şimdi onları birlikte nasıl bir sonuca ulaştırabiliriz diye komisyonda onlar konuşulacak. Elbette sizin yazdığınız şekliyle seçim ittifakı meselesi seçim kanunları içinde bir değişiklik olarak bu çalışmanın bir alt başlığıdır. Ama çalışmalar sadece bunu kapsayan bir çalışma değil. Bu çalışma anayasa değişikliğinin, yeni hükümet sisteminin gerekli kılmış olduğu devletin yeniden yapılandırılması bu anlamda kanun değişikliklerini kapsayan bir çalışmadır. Çalışmalarımızı birlikte sürdüreceğiz."

MHP'Lİ KALAYCI: "SADECE SEÇİM İTTİFAKI DEĞİL UYUM YASALARINI DA GÖRÜŞECEK BİR KOMİSYON"

MHP'li Komisyon üyesi Mustafa Kalaycı, komisyonun sadece seçim ittifakı değil uyum yasalarını da görüşecek bir komisyon olduğunu söyledi. Kalaycı şöyle devam etti: "Milli Mutabakat komisyonunu ilk toplantısını gerçekleştirdik. Komisyonumuzun adı Milli Mutabakat komisyonu. Komisyonumuz sadece seçim ittifakı değil seçim ittifakını da kapsayan anayasa değişiklikleriyle ilgili uyum yasalarını da görüşecek bir komisyon. Seçim ittifakı siyasi partiler kanunları ve seçim kanunlarında düzenleyeceğimiz bir husus. O konuda da zaten temel anlamda bir mutabakat var sayın liderlerimiz arasında bu husus görüşülmüştür. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi milletimizin tercihidir, kararıdır. Milli mutabakat da milletimizin iradesi, kararıdır. Komisyon olarak yapacağımız çalışmalar cumhuriyetimizin yüzüncü yıl dönümünü yaşayacağımız 2023 yılında Türkiye'yi lider ülke yapacak cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin hukuki alt yapısını oluşturmak. Bugün toplantıda da önümüzdeki süreçte hızla hangi düzenlemeleri, konuları gündeme alacağımızı konuştuk. Bu yönde çalışmalarımız devam edecek."