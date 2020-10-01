Seçim kanununda barajı düşürme hazırlığı

TBMM'nin 27. Dönem 4. Yasama Yılı başlıyor. Gündeminde tarımdan güvenlik soruşturmasına, tezkerelerden ekonomiyle ilgili yasalara çok sayıda kanun teklifi bulunan TBMM’de seçim, siyasi partiler ve yerel yönetimler kanununda yapılacak olası değişiklikler merak konusu.

GazeteDuvar'dan Nergis Demirkaya'nın haberine göre AK Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı başkanlığında kurulan komisyonun farklı seçim modelleri üzerine çalışması devam ediyor. Bu çalışmaya AK Parti’nin TBMM grubu da eklendi. Ancak yılsonuna kadar bir teklifin sunulması beklenmiyor. Seçenekli çalışmanın MHP ve Cumhurbaşkanlığı ile de istişare edildikten sonra yeni yılın ilk aylarında bir teklif olarak TBMM’ye sunulabileceği belirtiliyor.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile uyumlu bir seçim modeli ortaya çıkarmak için çalışma yapıldığını ifade eden kaynaklar, “milli iradenin tam olarak tesis edildiği, manipülasyonlara izin vermeyen bir sistem arayışı” içinde olunduğunu ifade ediyorlar. Çalışma kapsamında Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile birlikte gelen siyasi partilerin ittifakla seçime girme sistemi de tartışılıyor. Bu kapsamda yüzde 10 seçim barajının düşürülmesi de gündemde.

AK Partili bir yetkili, “Türkiye’de sosyoloji değişiyor. Vaktiyle istikrar egemen olsun diye getirilen yüzde 10 seçim barajı bugün istikrarsızlığa neden olacak boyuta geldi. Bu yumuşatılmalı” dedi. Barajın hangi seçim modeli uygulanarak aşağı çekileceği ile ilgili ise henüz bir karar bulunmuyor. Dar yada daraltılmış bölge bu kapsamda masada. Ancak muhalefetin de barajın aşağı çekilmesine tam destek vereceği beklentisi hakim. Seçim barajıyla ilgili tartışılan bir başka seçenek ise yüzde 10 barajının sadece ittifaklar dışında seçime tek başına girecek partiler için aşağı çekilmesi.

İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ DE GÜNDEMDE

Bu arada TBMM'nin anayasası olarak nitelendirilen TBMM İçtüzüğü’nün de Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile uyumlu hale getirilmesi gündemde. AK Parti ve MHP’den bu konunun TBMM'nin öncelikli gündem maddesi olması gerektiği değerlendirmesi yapılıyor. TBMM Başkanı Mustafa Şentop da TBMM açılışıyla ilgili katıldığı bir televizyon programında içtüzük değişikliğinin yapılması gerektiği kanaatinde olduğunu söyledi, yasama çalışmasında komisyonların ağırlığının artırılabileceği yeni bir anlayışla değişiklik yapılabileceği görüşünü paylaştı. Ak Partili kaynaklar da Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine Uyum kapsamında 2018 seçimlerinin ardından İçtüzük’te şekil yönünden kısmi bir düzenleme yapıldığını hatırlatarak kapsamlı değişikliğin öncelikli gündem maddelerinden biri olması gerektiğine dikkat çekti.

Bu konuda AK Parti’de de, “İçtüzük konusunda yeni sisteme şekil açısından uyum içeren bir çalışma yaptık. O çalışmayı çoğulcu, demokratik müzakereyi sağlayan, verimli çalışmayı hedefleyen, engelleyici olmayan bir içtüzük değişikliği yapmalıyız” diye noktalamıştık. Şimdi işin esasına girerek bu yönde bir değişiklik yapmak istiyoruz. Müzakereden kaçmak söz konusu değil ama muhalefet kendi propagandasını yaparken, millette hizmet borcunun da yerine getirildiği bir içtüzük değişikliği yapmalıyız. İnşallah bu yasama yılında diğer partilerle de görüşerek hayata geçirmeyi arzu ediyoruz” değerlendirmesi yapıldı.