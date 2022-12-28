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Seçim ne zaman yapılacak? Meclis Başkanı Şentop 6 Nisan'ı işaret etti

Seçim ne zaman yapılacak? Meclis Başkanı Şentop 6 Nisan'ı işaret etti
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Meclis Başkanı Mustafa Şentop, seçim tarihiyle ilgili tartışmalara yanıt verdi. Şentop, ''Seçimlerin öne alınmasıyla ilgili karar yetkisi hem Meclis'te hem Cumhurbaşkanlığında var. 6 Nisan'dan önce seçim kararı alınmasını beklemiyorum.'' dedi.

Meclis Başkanı Mustafa Şentop, seçim tarihiyle ilgili tartışmalara ilişkin, "Seçimlerin normal tarihi 18 Haziran. Seçime yönelik bir karar alınsa bile bunun süresi 60 gündür. Seçimlerin öne alınmasıyla ilgili karar yetkisi hem Meclis'te hem Cumhurbaşkanlığında var. 6 Nisan'dan önce seçim kararı alınmasını beklemiyorum." açıklamasını yaptı. 

Etiketler meclis başkanı mustafa şentop tbmm seçim tarihi erken seçim
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