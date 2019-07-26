Seçim öncesi kurulan LED panolar, seçim sonrası kaldırıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yerel seçimlere bir hafta kala Eskişehir Stadı'na taktırılan LED reklam panolarının seçimlerden sonra geri alındığı ve söz verilen yeni panoların da gönderilmediği iddia edildi.

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, konuyu bir soru önergesiyle Meclis gündemine taşıyarak "31 Mart seçimlerini kazanabilmek düşüncesiyle verilen vaatler seçimden sonra unutulmamalı. O ilan panolarının Eskişehirspor'a yıllık 500 bin lira ilan geliri sağlaması planlanıyor. Söz verilen panolar lig başlamadan takılmalıdır. Eskişehirspor ve diğer Anadolu klüplerinin maddi sıkıntılarını aşacak destekler mutlaka verilmelidir" dedi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TALİMAT VERMİŞTİ

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 31 Mart seçimlerine kısa bir süre kala beraberinde AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan adayı Burhan Sakallı ile birlikte Eskişehir'de oynanan Türkiye-Moldova milli maçını izledi. Erdoğan maç sonrasında Eskişehirspor'a katkı amacıyla yeni yapılan stadyuma bedeli yaklaşık 2 milyon lira olan yeni LED reklam panolarının kurulacağı sözü verdi. Erdoğan'ın vaadini Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya hesabı üzerinden şöyle duyurdu: "Cumhurbaşkanımız dünkü güzel maçın anısına stadyuma geçici olarak kurulan dijital panoların kaldırılmamasını talep eden Eskişehirli taraftarların ricasını kırmadı ve dün maç dönüşü Bakan Kasapoğlu'na Eskişehir Stadyumuna derhal yeni reklam panolarının kurulması talimatını verdi."

ESKİŞEHİRSPOR TEŞEKKÜR ETMİŞTİ

Eskişehirspor'un o dönemki Başkanı Kaan Ay da, kulübün internet sitesinden "Duyarlılığından dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti adayı Burhan Sakallı'ya teşekkür eden" bir açıklama yayınladı.

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Erdoğan'ın talimatını verdiği LED reklam panolarının kurulmadığını, Moldova maçı için kurulan panoların da geri götürüldüğünü açıkladı.

"LEDLER STADA YERLEŞTİRİLMELİ"

Çakırözer, "Cumhurbaşkanının seçimlere 1 hafta kala iktidar partisinin adayı ile birlikte verdiği sözler seçim kaybedilince unutulmamalı. Keşke sözü verilen yeni LED panolar yaptırılana kadar eski LED'ler yerinde dursaydı. Ama seçimler biter bitmez onları da götürmüşler. Kulüp yönetimi ve Eskişehirspor taraftarının maddi kaynak yaratma çabası içinde olduğu bu dönemde kulübün ilan gelirleri için kritik öneme sahip bu panolar bir an önce stada yerleştirilmelidir" ifadelerini kullandı.

KULÜPLER İÇİN ÖNERİ

Çakırözer önergesinde ve yaptığı açıklamada Eskişehirspor'a ve benzer ekonomik açıdan zorluk çeken benzer durumdaki kulüplere maddi kaynak yaratacak önerilerde de bulundu. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından kulüplere gönderilen canlı yayın ödemelerinin tamamına kulüplerin alacaklıları tarafından el konduğunu anımsatan Çakırözer, "Kulüplerin hayatlarını sürdürmelerine imkân verecek bir yeni ödeme planına ihtiyaç var. Örneğin gelen paranın 3'te biri, 4'te biri kulübe bırakılıp gerisi alacaklıların borçlarına ayrılabilir" dedi.

"5 AY GEÇMESİNE RAĞMEN NEDEN KURULMADI"

Konuyu Meclis gündemine de taşıyan Çakırözer, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın yanıtlaması talebiyle şu soruları yöneltti:

* Sözü verilen tarihin üzerinden 5 ay geçmesine rağmen LED reklam panolarının kurulmama gerekçesi nedir?

* Eskişehirspor Kulübü başkanı ve taraftarının talebi üzerine Cumhurbaşkanının sözünü verdiği LED reklam panoları ne zaman kurulacaktır?

* Eskişehir Atatürk Stadyumu'na verilecek LED reklam panolarının maliyeti ne kadardır?

* Eskişehirspor'a maddi destek verilmesi konusunda herhangi bir çalışmanız bulunmakta mıdır?

* Başta Eskişehirsporumuz olmak üzere zor durumda olan spor kulüpleri için Spor Toto'dan aktarılan kaynağın belli bir kısmının temlik edilmemesi konusunda bir çalışmanız olacak mıdır? Borçlarını ödeme zorluğu çeken kulüpler için herhangi bir ödeme kolaylığı planlanmakta mıdır?

* Aynı izleyici sayısı olmasına rağmen Süper Lig ile TFF 1. Lig'de oynayan spor kulüplerinin yayın gelirleri arasındaki uçurumun giderilmesi için bir çalışma yapılacak mıdır?