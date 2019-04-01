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  4. 01 Nisan 2019 20:18

''Seçim sonuçlarında FETÖ operasyonu olabilir''

Eski AK Parti İstanbul milletvekili Metin Külünk, İstanbul'daki seçim sonucunda hile gözlendiğini iddia etti.

''Seçim sonuçlarında FETÖ operasyonu olabilir''
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Eski AK Parti İstanbul milletvekili Metin Külünk, yerel seçim sonuçlarıyla ilgili olarak Twitter hesabından açıklama yaptı.

İstanbul'daki sonuçlarda hile olduğunu iddia eden Külünk, "İstanbul seçimlerinde çok ciddi bir hile gözlenmektedir. Partimizin yetkili kademeleri bu konunun üzerine hassasiyetle gitmektedir. Milletimizin hangi partiye oy vermiş olursa olsun bir oyu zayi olmayacaktır. Ülke olarak ciddi bir FETÖ operasyonu ile karşı karşıya olabiliriz" ifadelerini kullandı.

Yüksek Seçim Kurulu'nda (YSK) tüm partilerin temsilcileri olduğunu ve itiraz sürecinin devam ettiğini hatırlatan Külünk, sosyal medya ya da başka mecralar üzerinden yapılan açıklamalara itibar edilmemesini ve YSK'nın açıklamasının beklenmesini istedi.

"Ülkemizi birileri kaos ortamına çekmek istemektedir. Bu tip operasyonlara karşı çok dikkatli olmak zorundayız" diyen Külünk'ün paylaşımları şöyle:

 

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