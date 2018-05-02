Seçimde ittifak oyları nasıl hesaplanacak?

AK Parti ve MHP arasıdaki Cumhur İttifakı ile CHP, DP, İYİ Parti ve Saadet Partisi arasındaki Millet İttifaklarının oylarının nasıl hesaplanacağı belli oldu.

TBMM'de geçtiğimiz aylarda kabul edilen seçim ittifakı düzenlemesiyle ittifak yapan partilerin oy pusulasında bir kutucukta yer alması esas alındı.

Buna göre ittifak kutucuğunda yer alacak olan partilere verilecek oyların da nasıl geçerli sayılacağı tek tek belirlendi. İttifakta yer alan partilere verilen oylar tek tek sayılacak ancak ittifak kutusu içinde yer alacak her hangi bir 'EVET'mührü de ittifaka ortak oy olarak yazılacak ve çoğunluğa göre dağıtılacak

İTTİFAKIN OYLARI AYRI HESAPLANACAK ORTAK OYLAR DAĞITILACAK

Kanunun 18. maddesinde göre; Cumhur İttifakı'nda ve Millet İttifakı'nda yer alan partilere verilen oylar kendi hanelerine yazılacak. İttifak içerisinde yer alan partilere aynı anda oy verilmesi durumunda, oy geçersiz sayılmayacak ve tek bir oy olarak sayılacak.

Böylelikle bir kişinin 2 oy vermesi engellenmiş olacak.

Örnek olarak ittifak içerisindeki A partisine 200 bin oy verildi, B partisine ise 50 bin oy verildi. İki partiye aynı anda verilen oyların toplamı da 50 bin. Bu durumda; 50 bin ittifak oyu, partilerin oylarına oranla dağıtılacak.

Bu formüle göre; 100 bin oy alan A partisine, ortak oylardan 40 bin oy düşecek, 50 bin oy alan B partisine ise 10 bin oy düşecek. Bu durumda A partisinin oyu 240 bin olacak, B partisinin oyu ise 60 bin olacak.

İŞTE KANUNUN 18. MADDESİ

MADDE 18- Madde ile 2839 sayılı Kanunun 29 uncu maddesinde değişiklik yapılmaktadır. Maddede yapılan değişiklikle, ittifak yapılan seçimlerde aynı ittifak içerisinde yer alan siyasi partilerin bir seçim çevresinde almış oldukları geçerli oyun hesaplanma usulü belirlenmektedir.

Buna göre ittifak yapan siyasi partilerin geçerli oyu, ittifakı oluşturan siyasi partilerin her birinin tek başına aldıkları oy sayısına ittifakın ortak oylarından gelen payın ilave edilmesiyle elde edilecektir.

İttifakın ortak oylarından gelen pay ise ittifak yapan siyasi partilerin tek başına aldıkları oyun bu partilerin toplam oyuna bölünmesiyle elde edilen kat sayının ittifakın ortak oyu ile çarpımı sonucunda elde edilecektir.

